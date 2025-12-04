4 декември: Паметен ден за Конституцията на България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

4 декември 1947 г.: Приемане на Димитровската конституция

На 4 декември 1947 г. Шестото Велико народно събрание приема Конституцията на Народна република България. Тя е известна още като Димитровска конституция. Общо 364 депутата одобряват тази конситуция - сред тях са и депутатите от опозиционната Българска работническа социалдемократическа партия. На 6 декември 1947 г. Димитровската конситуция е обнародвана в "Държавен вестник". Тя остава в сила до 18 май 1971 г., когато е приет нов основен закон на страната.

Конституцията определя Народното събрание за върховен орган на държавната власт и единствен законодателен орган в страната. Президиумът на Народното събрание е постоянно действащ висш орган на държавната власт, а Министерският съвет е висш изпълнително-разпоредителен орган. Според нея, Народното събрание трябва да бъде избирано за период от 4 години.

Прочетете също: 3 декември: Паметна дата за българската армия и българския герб

По време на 124 заседание на Шестото Велико народно събрание след приемането на Конституцията, Георги Димитров казва: "Новата конституция осветява веднъж завинаги основния принцип - цялата власт се намира в ръцете на народа и служи само на народа. Няма и не може да има друга власт в нашата страна".

До приемането на Димитровската конституция действаща е Търновската конституция. На едно от заседанията на Политбюро на ЦК на БРП Георги Димитров прави предложение за провеждането на народно допитване за избор на формата на държавно управление - монархия или република. Неговото предложение става „Закон за допитването до народа за премахване на монархията и за провъзгласяване на народна република“.

Прочетете също: 1 декември: Празник на ВМА и паметна дата в средновековната история на България

Мотивът на комунистите за промяна на конституцията е, че Търновската конституция е отживелица и страната ни трябва да докаже, че е скъсала с миналото, явявайки се на Парижката мирна конференция. След приемането на закона монархията става република, а с това и Търновската конституция е заменена с Димитровска конституция, която е копие на Съветската конституция от 1936 г. Димитровската конституция действа до 1971 г., след което е заменена с Живковската конституция.

Прочетете също: 2 декември: Героизъм на българската армия в Първата световна война. Важна дата в историята на Монтана и Луковит