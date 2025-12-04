Любопитно:

4 декември: Паметен ден за Конституцията на България

04 декември 2025, 07:45 часа 422 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

4 декември 1947 г.: Приемане на Димитровската конституция

На 4 декември 1947 г. Шестото Велико народно събрание приема Конституцията на Народна република България. Тя е известна още като Димитровска конституция. Общо 364 депутата одобряват тази конситуция - сред тях са и депутатите от опозиционната Българска работническа социалдемократическа партия. На 6 декември 1947 г. Димитровската конситуция е обнародвана в "Държавен вестник". Тя остава в сила до 18 май 1971 г., когато е приет нов основен закон на страната.

Конституцията определя Народното събрание за върховен орган на държавната власт и единствен законодателен орган в страната. Президиумът на Народното събрание е постоянно действащ висш орган на държавната власт, а Министерският съвет е висш изпълнително-разпоредителен орган. Според нея, Народното събрание трябва да бъде избирано за период от 4 години. 

Прочетете също: 3 декември: Паметна дата за българската армия и българския герб

По време на 124 заседание на Шестото Велико народно събрание след приемането на Конституцията, Георги Димитров казва: "Новата конституция осветява веднъж завинаги основния принцип - цялата власт се намира в ръцете на народа и служи само на народа. Няма и не може да има друга власт в нашата страна".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

До приемането на Димитровската конституция действаща е Търновската конституция. На едно от заседанията на Политбюро на ЦК на БРП Георги Димитров прави предложение за провеждането на народно допитване за избор на формата на държавно управление - монархия или република. Неговото предложение става „Закон за допитването до народа за премахване на монархията и за провъзгласяване на народна република“.

Прочетете също: 1 декември: Празник на ВМА и паметна дата в средновековната история на България

Мотивът на комунистите за промяна на конституцията е, че Търновската конституция е отживелица и страната ни трябва да докаже, че е скъсала с миналото, явявайки се на Парижката мирна конференция. След приемането на закона монархията става република, а с това и Търновската конституция е заменена с Димитровска конституция, която е копие на Съветската конституция от 1936 г. Димитровската конституция действа до 1971 г., след което е заменена с Живковската конституция.

Прочетете също: 2 декември: Героизъм на българската армия в Първата световна война. Важна дата в историята на Монтана и Луковит

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Конституция На този ден
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес