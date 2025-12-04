Войната в Украйна:

04 декември 2025, 07:50 часа 414 прочитания 0 коментара
Само една трета от пътната мрежа в България е в добро състояние: Тревожна тенденция

Едва 36% от пътната настилка в България е в добро състояние, като през 2024 г. се наблюдава значително влошаване на качеството на пътищата. Делът на пътищата в добро състояние намалява с 4.4 процентни пункта до най-ниското ниво за последните 10 години. Това сочат данните от изследване на икономическото и социалното развитие на областите в България, направено от Института за пазарна икономика за 2025 г. в рамките на проекта "Регионални профили: показатели за развитие".

В лошо състояние

В някои области състоянието на пътищата е драматично. Едва 5% от пътищата в областите Добрич и Перник са в добро състояние. В други области пък се наблюдава драстичен спад. В Сливен делът на оценените като доброкачествени пътища е намалял с 37 процентни пункта в рамките на година, в Стара Загора - с 32 пункта. Областите с най-голям дял пътища в добро състояние са Благоевград (63.9%), Пазарджик (58.6%) и Смолян (58.5%), пише в. "Сега".

Гъстотата на пътната мрежа на областите остава практически без промяна през 2024 г., като варира между 11,3 км/100 кв. км от територията в Благоевград до 25.6 км в Габрово. Факторите, които играят най-важна роля, са теренът и близостта на магистралните пътища. Без промени е и гъстотата на железопътната мрежа, където лидер остава столицата с 12,1 км/100 кв. км от територията си, а повечето области разполагат с 2 до 5 км железопътен път на 100 кв. км. Смолян е единствената област без железопътна мрежа, заради релефа си.

По-добра инфраструктура

В категория "Инфраструктура" за 2025 г. само една област получава слаба оценка - Монтана, а много добра - Варна и София-град. Останалите области са равномерно разпределени в средните категории.

Прогрес се наблюдава в дела на населението, свързано с обществена канализация, който вече надхвърля три четвърти от жителите. Този дял е отчетливо по-висок в областите с преобладаващо градско население - София (96%), Варна (87%), Габрово (83%), а най-нисък е там, където повече хора живеят в труднодостъпни села - Кърджали (44%) и Разград (43%).

Достъпът до интернет също се подобрява, 92% от всички домакинства в страната са свързани към него. В столицата вече покритието е практически пълно с 99% от домакинствата. Най-ниски са нивата в Ямбол (71%) и София-област (81%).

Виолета Иванова
