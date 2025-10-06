Войната в Украйна:

Отидоха им на крака: КПК отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова (ВИДЕО)

06 октомври 2025, 10:06 часа 865 прочитания 0 коментара

Председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившият съпредседател на партията Кирил Петков и депутатът Лена Бориславова отидоха тази сутрин в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена. Но въпреки че отидоха на крака, те не бяха разпитани. Само след няколко минути, след като влязоха, че напуснаха сградата на Антикорупционната комисия.

Асен Василев посочи, че няма движение по тяхното искане за разпит. "Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да си стои в ареста", обясни той.

"Дойдохме да кажем истината. Тя трябва да се знае - политическите затворници трябва да бъдат освободени", коментира на излизане Кирил Петков. Той заяви, че четирима души се държат в ареста трети месец и не ги викат за свидетели. 

Бившият съпредседател на ПП заяви още, че според него в момента има незаконен главен прокурор и шеф на КПК, който е заплашвал свидетели.

Посрещна ги протест

Тази сутрин пред сградата на КПК се бяха събрали представители на младежкото ДПС - Ново начало. Според тях КПК е "бухалка" на ПП-ДБ и поискана да бъде закрита.

"Събрали сме се, за да кажем, че искаме закриване на Антикорупционната комисия, понеже тя е бухалка в ръцете на ПП–ДБ. Театърът, който правят вече няколко месеца, се случва така - идват и си поръчват техни хора с партиен билет. Преди два месеца нашият лидер Делян Пеевски ясно и категорично каза, че иска закриване на Антикорупционната комисия", заяви Радослав Ревански от "ДПС – Ново начало".

Депутатът от ПП Лена Бориславова коментира във видео в социалната мрежа Facebook, че "единствените хора, които са предварително уведомени, че ние искаме да бъдем разпитани, са забележете ДПС – младежи".

Тя обвини КПК, че не изпълнява указанията на прокуратурата и не ги разпитва, защото не желае да научи истината. 

Показания под натиск

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов обясни, че е бил заплашен лично от шефа на антикорупционната комисия (КПК) Антон Славчев, за да даде показания срещу кмета Благомир Коцев. "Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко! Ще те затворя за 9 месеца, ако не говориш или не пишеш", е казал Славчев по думите на Иванов.

Това са нови свидетелски показания, след като на 16 юли тази година Иванов се отрече от първоначалните си показания срещу Коцев и каза, че те са били дадени под натиск.

Виолета Иванова
