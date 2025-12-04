Площадът скочи срещу Борисов и Пеевски: Крум Зарков за многохилядния протест

„Площадът се изправи срещу Делян Пеевски като олицетворение на това, което се случва в държавата. Това, което ще е отдолу, когато падне Пеевски, са неговите присъдружни. Правителството и мнозинството правят всичко възможно да обяснят, че процесът е насочен към определени оперативни решение и това може да бъде преодоляно с определени технически мерки“. Това заяви бившият правосъден министър в служебните правителства на Румен Радев - Крум Зарков, пред bTV.

Той обясни, че е видял хора на протеста, които е познавал. Имало е страшно много хора на многохилядни протест на 1 декември в София. Според Зарков е лесно да бъде оттеглен бюджета, но в крайна сметка ще има друг. Хората считат, че бюджетът е ударен с печата на корупцията, добави бившият правосъден министър.

Борисов се опитва да се дистанцира от Пеевски

Крум Зарков смята, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се опитва да се дистанцира от Пеевски. „Пеевски и Борисов са разглеждани като едно цяло в протестите и площадът се изправи срещу тях“, изтъкна той.

Зарков допълни, че Борисов излиза в опит да покаже, че взима лидерска позиция и поема нещата в ръцете си, но без общ враг в лицето на Пеевски.

„От самото начало това правителство се крепи с пряката подкрепа на ДПС-Ново начало и на техния лидер. Никой не си прави никаква илюзия за това как е реалната конфигурация във властта. Трябва да се върнат към идеята отново за санитарен кордон около Пеевски, да организират края на управлението с няколко прости мерки – да се припомни легитимацията на еврото, да се съсредоточат върху организацията за еврото, да начертаят бюджет в следващия седмици и да кажат отсега кога точно това правителство ще подаде оставка“, посочи Крум Зарков.

Той очаква да има още по-големи протести и пълен площад срещу правителството. Едно правителство, което не може да прокара свой бюджет, няма мнозинство, уточни Крум Зарков.

Зарков акцентира, че Пеевски вече е започнал да играе с етническата карта без никаква причина, което е показателно, че се чувства дестабилизиран и няма валиден аргумент да отговори. "Оттук нататък въпросът е ще се съобразят ли останалите политически фактори или ще решат да крепят политическия си лидер, докато той ги заведе натам, накъдето е тръгнал", каза бившият правосъден министър.

