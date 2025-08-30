Войната в Украйна:

Киселова каза докога ще е стабилно управлението и кое е важно за парламента

30 август 2025, 12:47 часа 517 прочитания 0 коментара
Киселова каза докога ще е стабилно управлението и кое е важно за парламента

Най-важното за българското Народно събрание за новия есенен политичиски сезон назова неговият председател Наталия Киселова. Приоритетите са три – плавно преминаване към еврото, при пръв бюджет с валута евро, продължават усилията за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и да започне постепенно "отхвърлянето" на проблемите на хората – безводие, социални въпроси, образование. Това каза Киселова в отговор на журналистически въпрос как ще започне новия политически сезон за Народното събрание, предава БТА.

Още: Наталия Киселова коментира предложението за назначаването на Мирослав Рашков

Киселова участва в официална церемония по повод отбелязването на 148-ата годишнина от Шипченската епопея в подножието на Паметника на свободата на връх Шипка.

Всеки иска пари

По думите на Киселова, всеки иска повече пари, отколкото има общо в държавата. Като предизвикателство за приемането на бюджет в евро

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка БГНЕС

тя посочи разпределението на средствата така, че да има баланс и да не се чувства, че е дадено на едни за сметка на други сектори и общини.

Още: Държавните имоти, есенната сесия и бюджетът в евро: Говори Наталия Киселова

Докога ще е стабилно правителството

Управлението ще бъде стабилно дотогава, докато има достатъчно народни представители, които да го подкрепят, така че към момента е стабилно каза Киселова по повод заявеното намерение от представителите на опозицията за внасяне на вот на недоверие срещу кабинета в началото на новия политически сезон.

При фрагментиран парламент всяка парламентарна група желае да има свое собствено лице, за да бъде отличена от останалите групи, така, че това е нормален, парламентарен инструмент, допълни тя.

Още: Горите и пожарите: Киселова загатна, че държавата мисли за залесяване

Киселова подчерта, че представителите на "Демократична България" и "Продължаваме промяната" са имали възможност да участват в управлението, но са избрали да бъдат опозиция и вотът е част от арсенала на опозицията.

Защо идва Урсула фон дер Лайен

Относно посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот утре, Киселова коментира, че то е част от дипломатическите усилия на Европейския съюз (ЕС) преди началото на новия политически сезон относно това как да продължи в следващите месеци и години в турбулентната политическа и геополитическа ситуация в света. България показва едно хладнокръвно и умерено отношение в момента, каза още тя.

Според председателя на Народното събрание парите не решават проблема с безводието в Плевен, а действията, които са отлагани през годините.

Не може бивш кмет на Плевен да казва "няма да разкопавам улиците, защото няма да ме изберат", коментира тя и добави, че трябва да се търсят причините и малко по-назад, а не само в сегашното правителство.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
парламент есенна сесия Наталия Киселова приемане на еврото
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес