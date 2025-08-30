Киселова каза докога ще е стабилно управлението и кое е важно за парламента

Най-важното за българското Народно събрание за новия есенен политичиски сезон назова неговият председател Наталия Киселова. Приоритетите са три – плавно преминаване към еврото, при пръв бюджет с валута евро, продължават усилията за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и да започне постепенно "отхвърлянето" на проблемите на хората – безводие, социални въпроси, образование. Това каза Киселова в отговор на журналистически въпрос как ще започне новия политически сезон за Народното събрание, предава БТА.

Още: Наталия Киселова коментира предложението за назначаването на Мирослав Рашков

Киселова участва в официална церемония по повод отбелязването на 148-ата годишнина от Шипченската епопея в подножието на Паметника на свободата на връх Шипка.

Всеки иска пари

По думите на Киселова, всеки иска повече пари, отколкото има общо в държавата. Като предизвикателство за приемането на бюджет в евро

Снимка БГНЕС

тя посочи разпределението на средствата така, че да има баланс и да не се чувства, че е дадено на едни за сметка на други сектори и общини.

Още: Държавните имоти, есенната сесия и бюджетът в евро: Говори Наталия Киселова

Докога ще е стабилно правителството

Управлението ще бъде стабилно дотогава, докато има достатъчно народни представители, които да го подкрепят, така че към момента е стабилно каза Киселова по повод заявеното намерение от представителите на опозицията за внасяне на вот на недоверие срещу кабинета в началото на новия политически сезон.

При фрагментиран парламент всяка парламентарна група желае да има свое собствено лице, за да бъде отличена от останалите групи, така, че това е нормален, парламентарен инструмент, допълни тя.

Още: Горите и пожарите: Киселова загатна, че държавата мисли за залесяване

Киселова подчерта, че представителите на "Демократична България" и "Продължаваме промяната" са имали възможност да участват в управлението, но са избрали да бъдат опозиция и вотът е част от арсенала на опозицията.

Защо идва Урсула фон дер Лайен

Относно посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот утре, Киселова коментира, че то е част от дипломатическите усилия на Европейския съюз (ЕС) преди началото на новия политически сезон относно това как да продължи в следващите месеци и години в турбулентната политическа и геополитическа ситуация в света. България показва едно хладнокръвно и умерено отношение в момента, каза още тя.

Според председателя на Народното събрание парите не решават проблема с безводието в Плевен, а действията, които са отлагани през годините.

Не може бивш кмет на Плевен да казва "няма да разкопавам улиците, защото няма да ме изберат", коментира тя и добави, че трябва да се търсят причините и малко по-назад, а не само в сегашното правителство.