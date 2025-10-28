Войната в Украйна:

Киселова няма да е цената на хаоса за нови избори: И Вигенин обяви, че БСП са готови да отстъпят

28 октомври 2025, 08:22 часа 332 прочитания 0 коментара
Киселова няма да е цената на хаоса за нови избори: И Вигенин обяви, че БСП са готови да отстъпят

Постът председател на Народното събрание не е цената на хаоса, който би настъпил при излизане на БСП от управлението. Трябва всички лидери на партиите да започнат да подхождат по-отговорно и сериозно затова, което правят.  Това заяви евродепутатът от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиян Вигенин пред bTV.

Още: Ще има ли ротация: Партньор на БСП намекна, че Киселова може да бъде сменена

По думите му театралните постановки на лидер на ГЕРБ, част от управляващата коалиция, да се представи като най-големия началник в държавата, създава едно неприятно усещане в държавата. „С гласовете на Делян Пеевски правителството има необходимото мнозинство, но нека да има повече скромност и смиреност. И Пеевски, и Бойко Борисов трябва да проявяват малко смирение“, призова Вигенин.

Да не се създават политически Крали Марко и съвършено зло

Още: Звездата се роди още през 2013 г. с ДАНСwithME

Според него това, което правят ПП-ДБ с акцията си срещу Пеевски е да създадат един още по-грандиозен образ на лидера на ДПС-Ново начало. „Няма такъв човек, който да контролира всички и всичко. Малко всички трябва да стъпят на реалностите и да спрат да създават образи на големия герой като Крали Марко и като съвършеното зло, което контролира всичко и всички“ призова евродепутатът.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той добави, че БСП подхожда отговорно към всичко, което се случва в управлението. Трябва да получим необходимото уважение от всички, които искат да има стабилно и отговорно управление, призова евродепутатът.

Вигенин заяви, че една част от заложените политики в коалиционното споразумение вече са изпълнени, а други са в процес на изпълнение. „В част от регулаторите се въведе ред, но в съдебната власт има нужда от сериозна работа. Колкото повече време минава с главен прокурор, който е съмнително и как изпълнява правомощията си, се създава недоверие в съдебната система“, настоя той.

Още: Кабинетът в ролята на сериала "Двама мъже и половина": Петър Витанов с мрачна прогноза за БСП

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Бойко Борисов Кристиян Вигенин Делян Пеевски 51 Народно събрание БСП обединена левица 51 парламент
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес