Киселова няма да е цената на хаоса за нови избори: И Вигенин обяви, че БСП са готови да отстъпят

Постът председател на Народното събрание не е цената на хаоса, който би настъпил при излизане на БСП от управлението. Трябва всички лидери на партиите да започнат да подхождат по-отговорно и сериозно затова, което правят. Това заяви евродепутатът от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиян Вигенин пред bTV.

По думите му театралните постановки на лидер на ГЕРБ, част от управляващата коалиция, да се представи като най-големия началник в държавата, създава едно неприятно усещане в държавата. „С гласовете на Делян Пеевски правителството има необходимото мнозинство, но нека да има повече скромност и смиреност. И Пеевски, и Бойко Борисов трябва да проявяват малко смирение“, призова Вигенин.

Да не се създават политически Крали Марко и съвършено зло

Според него това, което правят ПП-ДБ с акцията си срещу Пеевски е да създадат един още по-грандиозен образ на лидера на ДПС-Ново начало. „Няма такъв човек, който да контролира всички и всичко. Малко всички трябва да стъпят на реалностите и да спрат да създават образи на големия герой като Крали Марко и като съвършеното зло, което контролира всичко и всички“ призова евродепутатът.

Той добави, че БСП подхожда отговорно към всичко, което се случва в управлението. Трябва да получим необходимото уважение от всички, които искат да има стабилно и отговорно управление, призова евродепутатът.

Вигенин заяви, че една част от заложените политики в коалиционното споразумение вече са изпълнени, а други са в процес на изпълнение. „В част от регулаторите се въведе ред, но в съдебната власт има нужда от сериозна работа. Колкото повече време минава с главен прокурор, който е съмнително и как изпълнява правомощията си, се създава недоверие в съдебната система“, настоя той.

