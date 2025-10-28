Звездата се роди още през 2013 г. с ДАНСwithME

Думите от заглавието са на политолога Петър Чолаков, изречени в студиото на bTV. Правителството на Росен Желязков е зависимо от санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Преформатирането е в резултат на това, че правителството зависи от благословията на Пеевски, коментира Чолаков. Още: Радев: Вчера бе официализирана коалицията „Магнитски“

Според него има повече стабилизация и консолидация около една личност, която придобива все по-голяма власт. Пеевски си взима това, което му се полага, добави Чолаков. Той пососчи, че звездата на лидера на ДПС-Ново начало се е родила още през 2013 г. с ДАНСwithME.

Пеевски е зъл дух, който се храни от омразата и гнева

Депутат от БСП е остра опозиция на властта

Петър Чолаков посочи, че Пеевски е като един зъл дух, който се храни от омразата и гнева на хората. „Тук и е слабостта на Пеевски, защото целта на Бойко Борисов винаги да е добрият герой“, анализира вътрешнополитическата ситуация у нас Чолаков.

Пиар експертът Диана Дамянова посочи, че когато „Има такъв народ“ не казват нещо в политиката, е добър сигнал. „Бойко Борисов е тръмпистки тип политик и не може да понася да не го обичат. Борисов се храни от типа на хората и когато такава любов липсва, започва да се изнервя“, коментира тя.

Според нея превръщането на Пеевски в „чудовище“ от опозиционните партии, го захранва и го прави още по-силен. „Бойко Борисов и Делян Пеевски управляват по един модел, който не е неприемлив. Не може да имаш стабилно правителство, ако нямаш стабилна и хубава опозиция срещу себе си“, каза Дамянова.

Нарушава санкциите "Магнитски": Сигнал до САЩ срещу Пеевски