Киселова с първи коментар за ротацията на председателя на НС, обяви дали ще подаде оставка като депутат

"Аз съм представител на една от партиите, която реши да участва в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се решават първо от колективните органи на БСП, после от коалиционния съвет, и вече – в Съвета за съвместно управление. Каквито са решенията, те ще се изпълняват".

Така председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира предложението за ротация на председателя на парламента, което предвижда всяка парламентарна сила в управляващата коалиция да има свой представител начело на институцията за определен срок. Тя e в Перник на Държавния турнир по шахмат за юноши и девойки до 20 г., където ще награди победителите.

Тя подчерта, че решението за ротацията не е личен въпрос, а част от договореностите между партньорите в управлението. "Ако не бъда председател на Народното събрание, няма да е пречка да остана народен представител", каза още Киселова.

Припомняме, че т.нар. "преформатиране" на властта засегна председателя на парламента, след като ГЕРБ и ИТН поискаха ротация на поста. По непотвърдена информация договорката ще е за овластяване за по една година на партиен принцип.

