"Подарък за Путин": Чешкият проект за Украйна получи 4 млн. евро от анонимен дарител

Анонимен чешки дарител е предоставил 100 милиона крони (4,12 милиона евро) на инициативата „Подарък за Путин“, чрез която чешкият фонд подпомага Украйна с оръжия. Средствата се използват за подкрепа на 26 проекта в нападнатата от диктатора Владимир Путин страна, включително за закупуване на дронове и тренировъчни самолети, по думи на говорителя на проекта Мартин Ондрачек. Преди това фондът закупи за украинските въоръжени сили ракетна установка RM-70 Přemysl за 50 милиона крони, танк T-72 за 30 милиона крони и хеликоптер Black Hawk за 72,6 милиона крони.

За какво се изразходват парите от фонда?

От общата сума 15 милиона крони са отпуснати за дронове със специално предназначение, по 12,5 милиона - за 500 дрона с боеприпаси и за бойни дронове срещу иранските "Шахед"-и, използвани от Русия. Други 12 милиона са отишли за пластични експлозиви, 7 милиона - за тренировъчни самолети. Финансиране е предоставено и за дрон-системата Galka, медицински раници, пожарен робот, багер и пушки.

Инициативата подкрепи чешки организации с дългосрочни проекти: Team 4 Ukraine, Koridor UA и Scout Institute (център „Светло“ за украински майки с деца), съобщава Radio Prague International.

