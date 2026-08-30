Кои са новите в ръководството на ГЕРБ и какво казват

Националното събрание на ГЕРБ избра Радостин Радославов Танев (областният координатор в Стара Загора), Димитър Бойков Вучев (областен координатор в София) и Стоян Георгиев Петков (областен координатор във Варна) за членове на Изпълнителната комисия на партията. Тримата бяха избрани с 427 гласа “за“, без гласове “против“ и “въздържал се“.

Радостин Танев

Предложението за Радостин Танев е направено писмено от Живко Тодоров, бивш член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ и кмет на Стара Загора. В него Тодоров предлага Танев за член на Изпълнителната комисия във връзка с провеждането на Националното събрание на партията. Още: "Ако ГЕРБ получи доверието отново, ще върнем визията": Борисов с ключова рокада по върховете на партията

След номинацията Танев благодари на Тодоров за доверието и заяви, че приема предложението с “изключителна отговорност“. По думите му, ГЕРБ трябва да продължи да се развива и да показва нова посока, като обновлението на партията е необходимо, за да може тя да съществува и да се развива в дългосрочен план.

Танев посочи, че доверието е най-силният политически капитал, но според него то трябва да бъде подкрепено от работа и действия. Той заяви, че е необходимо да се показва, че партията е силна, като подчерта, че хората в нея трябва да носят отговорност за думите си и да работят за хората.

Димитър Вучев

При представянето на кандидатурите беше посочено, че за член на Изпълнителната комисия е предложен и Димитър Вучев. В изказването си той направи преглед на развитието на партията през последните години и на трудностите, през които, според него, ГЕРБ е преминала. Още: Какво се случва с бюджета на София? А на държавата? Обяснява Димитър Вучев (ВИДЕО)

Снимка БГНЕС

Вучев посочи, че първата му кампания е била през 2019 г. на местните избори. По думите му, след това са последвали трудни за партията периоди, включително през 2022 г., а през 2024 и 2025 г. са били вземани трудни решения и са били формирани сложни коалиционни формати.

Той отбеляза, че през този период ГЕРБ е продължила да се развива, като интересът към партията и членската ѝ маса са се увеличавали. Вучев посочи като пример за привличането и подготовката на нови кадри създадената по инициатива на Бойко Борисов Академия “Нови умове“.

По думите му в рамките на инициативата е имало 11 събития в различни части на страната, през които са преминали близо 300 души. Вучев представи част от участниците в залата и посочи, че сред тях има хора, които могат да заемат позиции на общински съветници, кметове и министри, както и да достигнат до най-високи държавни длъжности.

Стоян Петков

За член на Изпълнителната комисия беше предложен и Стоян Петков. В изказването си той благодари на Бойко Борисов и на екипа на партията за доверието към младите хора. Още: Старозагорски депутати от ГЕРБ подкрепиха инициативата #ХапкаНадежда

Петков посочи, че се надява с административния и професионалния си опит да допринесе за развитието на местно и национално ниво. Той акцентира върху необходимостта от развитие на Варна и региона, като посочи инфраструктурните проекти, индустриалната зона и образователната, културната и социалната инфраструктура сред сферите, в които според него е необходимо да се работи.

Петков заяви, че за реализацията на тези намерения е необходима работеща и ефективна администрация. Той благодари на колегите си от Варна за единодушната подкрепа за кандидатурата му.