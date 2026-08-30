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Бойко Борисов: Край на компромисите, ГЕРБ влиза в битка за първото място

30 август 2026, 13:35 часа 1842 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Бойко Борисов: Край на компромисите, ГЕРБ влиза в битка за първото място

Двайсет пъти съм поставял Шенген и еврозоната като приоритетна цел. Влязохме в Банковия съюз. Отпадна и механизма за наблюдение над България. А новите в управлението си мислят, че светът започва с тях. Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред стотиците делегати на партията по време на Националното събрание в НДК в София.

В речта си бившият премиер отчете, че партията е понесла значителни щети заради коалициите си с леви партии, но подчерта, че това е била цената, която е трябвало да плати, за да влезе България в еврозоната и в Шенгенското пространство.

„Понесохме щети, взехме си поуките. Винаги сме били себе си, такива и ще си останем“, каза Борисов.

Относно кандидата за президент на ГЕРБ партийният лидер обясни, че няма да предложат някой, само за да участват в изборите, тъй като „ГЕРБ не е олимпийска организация“, и допълни, че „винаги играят само за победа“.

По адрес на президента Илияна Йотова Борисов посочи, че с обявяването на кандидатурата си в „Панорама“ е „надиграла всички политици“ и подчерта, че „много е надраснала останалата политическа класа“. По думите му е „принудила „Прогресивна България“ да се залепи за нея, без да има шанс да издигне свой кандидат“.

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По отношение на машинното гласуване Борисов за пореден път отсече, че му няма доверие, защото много лесно може да се манипулират машините – нещо, което по думите му бил казал и Илон Мъск.

„Ние изпълнихме нашите ангажименти, понесохме си щетите, сега трябва да обясним на хората какво ще правим и с кои хора ще го правим. На следващия Конгрес ще говорим по-малко аз и Томислав. Имаме хора като Георг, като Жечо, които не са изхабени, нито остарели“, каза още лидерът на ГЕРБ.

Той призова всички нови и млади лица в партията „да се захващат за работа“ и да покажат най-доброто от местните структури.

„Искам от вас мощно участие, да покажете най-доброто от местните структури. Хората ще сравнят, ще видят, ще си спомнят. Ние трябва да бъдем себе си, дори когато грешим“, напомни им Бойко Борисов.

И отбеляза в заключение, че навремето хората са му повярвали, защото „е бил най-добрият полицай“.

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Бойко Борисов ГЕРБ
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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