Бойко Борисов: Край на компромисите, ГЕРБ влиза в битка за първото място

Двайсет пъти съм поставял Шенген и еврозоната като приоритетна цел. Влязохме в Банковия съюз. Отпадна и механизма за наблюдение над България. А новите в управлението си мислят, че светът започва с тях. Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред стотиците делегати на партията по време на Националното събрание в НДК в София.

В речта си бившият премиер отчете, че партията е понесла значителни щети заради коалициите си с леви партии, но подчерта, че това е била цената, която е трябвало да плати, за да влезе България в еврозоната и в Шенгенското пространство.

„Понесохме щети, взехме си поуките. Винаги сме били себе си, такива и ще си останем“, каза Борисов.

Относно кандидата за президент на ГЕРБ партийният лидер обясни, че няма да предложат някой, само за да участват в изборите, тъй като „ГЕРБ не е олимпийска организация“, и допълни, че „винаги играят само за победа“.

По адрес на президента Илияна Йотова Борисов посочи, че с обявяването на кандидатурата си в „Панорама“ е „надиграла всички политици“ и подчерта, че „много е надраснала останалата политическа класа“. По думите му е „принудила „Прогресивна България“ да се залепи за нея, без да има шанс да издигне свой кандидат“.

По отношение на машинното гласуване Борисов за пореден път отсече, че му няма доверие, защото много лесно може да се манипулират машините – нещо, което по думите му бил казал и Илон Мъск.

„Ние изпълнихме нашите ангажименти, понесохме си щетите, сега трябва да обясним на хората какво ще правим и с кои хора ще го правим. На следващия Конгрес ще говорим по-малко аз и Томислав. Имаме хора като Георг, като Жечо, които не са изхабени, нито остарели“, каза още лидерът на ГЕРБ.

Той призова всички нови и млади лица в партията „да се захващат за работа“ и да покажат най-доброто от местните структури.

„Искам от вас мощно участие, да покажете най-доброто от местните структури. Хората ще сравнят, ще видят, ще си спомнят. Ние трябва да бъдем себе си, дори когато грешим“, напомни им Бойко Борисов.

И отбеляза в заключение, че навремето хората са му повярвали, защото „е бил най-добрият полицай“.

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