Томислав Дончев за щетите, понесени от ГЕРБ и за състоянието на партията

Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев заяви по време на Националното събрание, че партията трябва да си отговори какво се е случило през последните години, къде се намира в момента и защо е стигнала до настоящата политическа ситуация. Дончев посочи, че през последните пет години на политическа криза, с участието на ГЕРБ са били сформирани две правителства с политически сили, които партията преди това е заявявала, че няма да подкрепя. По думите му, това е нанесло огромни щети и е основна причина за състоянието, в което ГЕРБ се е намирала преди няколко месеца. Той обаче определи като резултат от “държавническата позиция“ на партията завършването на европейската интеграция на България. Дончев посочи членството на страната в еврозоната и Шенген като “исторически пробиви“, чиито ползи ще се усещат с години. Още: Бойко Борисов: Край на компромисите, ГЕРБ влиза в битка за първото място

“Най-трудно в политиката е да правиш правилните неща“, каза Дончев, като допълни, че истинският политик трябва да мисли дали ще остави нещо за историята, дори когато решенията водят до политически щети.

Коя е първата задача пред ГЕРБ

Той заяви, че оттук нататък първата задача на ГЕРБ е да изпълнява ангажиментите си като опозиция. Това според него означава партията да критикува, когато има повод, да посочва грешките и неизвършената работа и да се опитва да налага свои решения. По думите му, друга основна задача е ГЕРБ да си върне доверието на хората, които е загубила през последните години заради вземаните трудни политически решения.

Снимка ПП ГЕРБ

“Най-важната ни задача обаче е друга. Ние трябва да сме в състояние да нарисуваме, да композираме, да представим алтернатива на сегашната власт“, заяви Дончев. Той подчерта, че тази алтернатива трябва да бъде по-добра и определи това не само като партийна, но и като държавническа задача. Още: Делян Добрев: ГЕРБ трябва да има свой кандидат за президент, Гюров е манекен и инфлуенсър

Алтернатива, не провал на Радев

Дончев предупреди, че е опасно една власт да няма алтернатива. Той заяви, че ГЕРБ трябва да следи действията на управляващите, но отбеляза, че няма да прави анализ на работата на кабинета в рамките на изказването си. Заместник-председателят на ГЕРБ посочи като проблем бюджетния дефицит, който определи като най-големия за последните 30 години, както и според него слабите заявки в редица сектори. Той призова членовете и симпатизантите на партията да не се надяват на провал на управляващите. “Провал на Радев първо ще означава провал за България“, каза Дончев. Според него успехът на ГЕРБ няма да дойде автоматично от евентуален провал на управляващите, а когато партията убеди мнозинството от българите, че е по-добра, има по-добри решения и е по-добрата алтернатива. Още: Минаваме от конструктивна към критична опозиция, заплаши ГЕРБ