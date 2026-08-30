ГЕРБ след Борисов: Лидерът подготвя „новата смяна“ на Национално събрание

ГЕРБ ще проведе Национално събрание днес, на което ще бъдат гласувани промени в състава на Изпълнителната комисия на партията. Форумът ще събере 700 делегати и гости в НДК. Очаква се лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да отправи ключови послания за приоритетите на партията, както и за предизвикателствата пред България и света на фона на сложната геополитическа обстановка. Събранието започва на обяд - в 12:00 часа.

Предстои делегатите да обсъдят и гласуват промени в състава на Изпълнителната комисия. Очаква се нови лица да заменят Живко Тодоров и Делян Добрев в Изпълнителната комисия, припомня в. "Сега".

В събота Борисов очерта и един от акцентите на предстоящия форум. „На Националното ни събрание подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, така че ГЕРБ да продължи да съществува и без мен“, заяви лидерът на партията.

Предстоящите президентски избори също ще са тема на форума, макар че Бойко Борисов даде 10 дни срок на ПП и на ДБ да проявят разум, "за да може да се противопостави дясното на лявото".

Ако не, това означава, че всички дружно помагат на г-жа Йотова да спечели и можем отсега да я поздравим", каза той в Перник в събота.

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