Първан Симеонов: Йотова е фаворит, в ГЕРБ никой не иска да играе за второ или трето място

Тези сто дни от управлението минаха бързо, защото е лято. Смятам, че ще започнем да оценяваме управлението след президентските избори и след приемането на бюджета. Тогава евентуално от „Прогресивна Бълграия“ ще ни покажат политическия си стил. Такъв коментар направи в сутрешния блок на bTV социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов.

На въпрос дали очаква протести срещу кабинета на Радев наесен, Симеонов отговори, че не вижда протестна нагласа в обществото, но все пак не изключи социално недоволство покрай процедурата по приемането на Бюджет 2027 и по тази причина смята, че в проектобюджета вече трябва да видим „реформаторски усилия“.

Първан Симеонов коментира и случката в Струмяни със задържането на Гергана Петрова, отчитайки, че така и не е станало ясно дали е била арестувана или само отведена в управлението за установяване на самоличността ѝ.

„Не е ясно дали тази жена е журналист, дали е активист... Вижда се обаче, че по никакъв начин тя не е била възпрепятствана да снима премиера. Може да е търсела внимание, но не се прави така. Защото точно такива гафове могат да разбунят духовете“, обясни социологът и допълни, че при задържането на Петрова „мрежите на влияние на ГЕРБ и на ПП-ДБ са се синхронизирали“.

Относно президентските избори, Първан Симеонов посочи, че Борисов изпитва затруднение да намери кандидат, защото „едва ли някой в ГЕРБ иска да играе за второ или трето място“.

„ГЕРБ е в доста тежка ситуация в момента и Борисов говори някак застрахователно. Йотова е видим фаворит в тази кампания“, добави той.

По думите на Симеонов, ако Илияна Йотова спечели изборите за държавен глава, това неминуемо ще укрепи властта на „Прогресивна България“, което пък ще ѝ позволи да започне подготовка за местните избори догодина, които той определи като „големия тест“ за формацията на Румен Радев.

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