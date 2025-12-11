"Телевизия гледате ли?! Хиляди протестират срещу вас, а Вие в 8 сутринта правите комисия": Депутатите започнаха със скандал

Комисията по енергетика в парламента одобри Законопроекта за държавния бюджет на заседание, започнало в 8 часа сутринта, като самото гласуване премина на фона на остър скандал, съобщава БНР. Още в началото съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев нападна енергийния министър Жечо Станков и председателя на комисията Павела Митова ("Има такъв народ"), поставяйки под въпрос решението заседанието да бъде свикано толкова рано. Той заяви, че подобно поведение игнорира случващото се в страната и настоя Станков да подаде оставка:

"Вие гледате ли телевизия, социални мрежи? Стотици хиляди хора протестират срещу вас, а Вие в 8 сутринта правите енергийна комисия, господин Станков. Вие трябва да си подадете оставката. Не ме прекъсвайте, госпожо председател, не съм говорил 26 секунди, веднага трябва да си подадете оставката. Няма какво да правите повече тук, стотици хиляди хора протестират…"Още: Кой е премиер на България? И "Ройтерс" вече не знае

Павела Митова му отвърна кратко, че комисията "не е ТикТок".

"Тези неща няма да се случат"

Напрегнатият тон се засили и от изказването на Красимир Манов (МЕЧ), който заяви, че страната върви към избори и че параметрите, предложени от Станков в бюджета, няма да се реализират. Той критикува ключови енергийни проекти и постави под въпрос прозрачността им:

"Повече от ясно е, господин министър, че тези неща, дето сте ги написали тук, няма да се случат, Ако не сте разбрали, да разберете, че се отива на избори. Вертикален газов коридор… Искам да видя разчетите, които да оправдават похарчването на тия пари. "Чирен" - абсолютно загробване на пари, които никакъв ефект няма да има от тях. Бягате от това дали Ви разследва европрокуратурата за двете обществени поръчки и сте го набутали с пари от държавния бюджет. Има начини и пак ще ги сезираме. АЕЦ, нови мощности, нямате лиценз на "Уестингхаус"."Историческият протест: Между 120 и 150 хиляди души в столицата и още толкова в цялата страна (СНИМКИ)

В отговор министър Жечо Станков заяви, че бюджетът на Министерството на енергетиката предвижда 193 милиона евро приходи срещу 41 милиона евро разходи, което по думите му превръща ведомството в един от "донорите" на държавната хазна.