Конституционният съд няма да се занимава с въпроса дали Главчев заема законно поста си

Конституционният съд отхвърли като недопустимо искането на народни представители от три опозиционни групи за установяване на несъвместимост на Димитър Главчев в качеството му на председател на Сметната палата. Съдиите обявиха, че нямат компетентност да разглеждат подобен въпрос и прекратиха производството в тази част. По закон установяването на несъвместимост заема в правомощията на Комисията за противодействие на корупцията, напомниха от съда.

Определението идва два месеца след като 58 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС оспориха връщането на Главчев начело на Сметната палата след края на служебния кабинет, който той ръководеше. Те настояха парламентът да не допуска повторното му заемане на поста и сезираха и Антикорупционната комисия. Сред аргументите им бяха политически зависимости и твърдение за формално нарушение – че Главчев се е самоназначил и за външен министър, поради което нямал право да се връща на стария си пост. Въпреки това мнозинството в парламента отхвърли критиките и го възстанови като ръководител на Сметната палата. Още: Москва вкара в "русофобски" списък български министри и премиери

Главчев оглавява институцията от 2020 г., но през април 2024 г. бе назначен от президента Румен Радев за служебен премиер, след което запази позицията си и при следващия служебен кабинет.

Заместникът

Въпреки отказа за разглеждане на искането срещу него, Конституционният съд прие да разгледа по същество частта от жалбата, касаеща заместничката му Силвия Къдрева. Опозицията твърди, че тя не отговаря на изискванията на закона за професионален опит и компетентност, тъй като не е била одитор в предишната си работа в Сметната палата. Според вносителите липсата на експертиза в публичните финанси и контрола застрашава независимостта и ефективността на институцията. Още: Сметната палата похарчи 1 млн. лв. за мощни хибридни коли

И Главчев, и Къдрева фигурират в т.нар. "домова книга" за избор на служебен премиер по силата на последните промени в Конституцията. Решението на Конституционния съд е взето единодушно от всички 12 съдии.