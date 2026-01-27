Консултациите са в ход: Йотова и Назарян са обсъдили кой да е МВР-министър (ВИДЕО)

"Добре е, че след кратка пауза процедурата по назначаване на служебен кабинет е отново в своя ход. Гражданите и политическите формации са с очакване за бързи и скорошни избори. Обсъдихме кое е най-важното за този служебен кабинет, каква да е фигурата на служебния премиер и кой да е вътрешен министър, за да има максимално голямо доверие сред избирателите".

Това заяви пред сградата на президентството председателят на 51-ото Народно събрание Рая Назарян от ГЕРБ след края на разговора си с президента Илияна Йотова по процедурата за назначаване на служебно правителство. Консултациите при държавния глава стартират именно с разговорите между двете и се очаква да продължат до края на седмицата.

"Президентът трябва да прецени кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност. Иначе, ще има очаквания за намеса в изборния процес", обяви Назарян, с което стана ясно, че за пореден път е отказала да приеме номинацията за служебен премиер.

Още: Изненада: Копринков не си тръгна с Радев от президентството, ясни са първите лица на партията (СНИМКИ)

"Очевидно е, че датата на изборите няма как да е 29 март", обяви още Назарян.

Консултациите

Срещата между Йотова и Назарян бе закрита за медиите. В понеделник президентът обяви, че очаква задълбочени и отговорни разговори по време на срещите с кандидатите за служебен министър-председател. "Независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и аргументите, с които се отказват", коментира тя. Според Йотова част от институциите всъщност са подкрепили тези конституционни промени, поради което е важно да стане ясно защо преразглеждат позицията си по текстове, които самите те са гласували и предлагали.

Още: Премиер по принуда: Ще приеме ли Андрей Гюров тежката корона на служебната власт?

Тя каза още, че графикът за срещите във връзка с предстоящите консултации за избор на служебен министър-председател и служебно правителство е почти готов и ще бъде оповестен във вторник.

Според чл. 99, ал. 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции:

председателя на Народното събрание Рая Назарян;

управителя на Българската народна банка Димитър Радев или

подуправител на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков;

председателя на Сметната палата Димитър Главчев или

заместник-председател на Сметната палата - Маргарита Николова, Силвия Къдрева;

омбудсмана Велислава Делчева или

заместник-омбудсмана Мария Филипова.

Още: Ерата „Йотова“ започва: Кои са първите спешни задачи пред шестия президент на България?

Президентът следва да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.