Крум Зарков: Евентуална загуба на изборите щеше да бъде тежък удар върху легитимността на правителството на Румен Радев

„Илияна Йотова спечели, защото беше по-подготвеният кандидат. Това беше и по-логичният избор.“ Така лидерът на БСП Крум Зарков коментира победата на Йотова на президентските избори в предаването „Лице в лице“ по bTV. Според него изборите са били тежки и изтощителни, но резултатът им е исторически за България. „Можем да се поздравим като български граждани, защото постигнахме нещо, което много европейски държави още не са успели да направят. Избрахме жена да олицетворява единството на нацията. Това е голямо постижение за нашата демокрация“, заяви Зарков.

Той подчерта, че БСП има съществен принос за победата на Йотова и благодари на социалистите за работата им по време на кампанията. По думите на Зарков БСП е подкрепила първа кандидатурата на Илияна Йотова и е провела активна кампания въпреки загубата на парламентарното си представителство.

Още: Божанов: Лъжите, че ще изпращат мъже на фронта, мобилизираха избиратели преди балотажа

„Ние изпълнихме това, което казахме, че ще направим. Първи подкрепихме госпожа Йотова и се впуснахме в кампанията без ресурс, без да можем да използваме парламентарната трибуна. Само шест месеца след този удар показахме, че сме една от най-силните партии на терен“, коментира той.

Зарков призна приноса и на останалите политически сили, подкрепили Йотова, включително на „Прогресивна България“. Той добави, че ангажиментът на премиера Румен Радев е оказал влияние върху крайния резултат. „Очевидно е, че една евентуална загуба на тези избори щеше да бъде тежък удар върху легитимността на правителството на Румен Радев. В този смисъл ангажиментът на министър-председателя имаше своето влияние за нейната победа. Това не може да бъде отречено“, заяви лидерът на БСП.

Според председателя на БСП една от причините за загубата на Андрей Гюров е превръщането на президентската кампания в продължение на противопоставянето между управляващи и опозиция. „Към господин Гюров изведнъж се насочиха очаквания той да бъде рупор на опозицията, за да свали властта. Това според мен не му помогна“, коментира Зарков.

Той подчерта, че критиките към правителството са легитимни, но трябва да бъдат придружени от политическа алтернатива. „Не може на всеки три месеца да се иска оставка, без да се посочи съответната алтернатива. А тази алтернатива, както и изборите показват, съвсем не се привижда в комбинацията от партии, които подкрепиха господин Гюров“, заяви той.

Зарков поздрави Гюров за поведението му в изборната вечер и за решението да се обади на своя опонент. „Начинът, по който човек умее да губи, често казва повече за него, отколкото когато печели“, каза лидерът на социалистите.

Още: Емил Стоименов: Йотова и Вълчев ще водят България по европейския й път, без да загърбват националните интереси (ВИДЕО)

Крум Зарков отхвърли предположението, че подкрепата на управляващите ще попречи на Илияна Йотова да упражнява независим контрол върху действията на изпълнителната власт. „Сигурен съм, че тя ще изпълнява в пълнота своите правомощия като президент. В тях конституционно е заложена и корективна роля“, посочи той.

Според него държавният глава разполага както с политически, така и с юридически механизми за въздействие върху правителството, включително правото на вето. Зарков направи разграничение между ролята на президента като коректив и целенасоченото противопоставяне между институциите. По думите му е важно България да не се връща към политическата нестабилност и поредицата от предсрочни парламентарни избори.

Лидерът на БСП заяви, че смята за задължително възстановяването на правомощията на президента при назначаването на служебни кабинети. Според него конституционните промени в тази област създават риск от институционален блокаж. „Необмислените промени в Конституцията по отношение на начина на формиране на служебното правителство създават риск от междуинституционален блокаж, от конституционен вакуум“, заяви Зарков.

Той посочи, че подобен риск е бил избегнат на косъм три пъти и не бива да се допуска нова криза. „Българският президент има много ясно разписани функции. Той изпълнява една кризисна резервна функция, включително при криза на парламентаризма, когато парламентът не може да излъчи правителство. След като има тази отговорност, трябва да има и правата да я изпълни“, обясни той.

Още: Крум Зарков: Йотова не е търсила подкрепа от ГЕРБ, нямаме договорка с Борисов

Крум Зарков коментира и бъдещето на социалистическата партия след президентските избори. „БСП е лявото в България. И това не е просто по традиция. Ляво не означава само биографична връзка или да вземеш някого, който е бил в БСП“, заяви той. По думите му изборната победа е важен етап от възстановяването на партията като водеща политическа сила.

Зарков посочи, че БСП работи по нова идеологическа рамка чрез манифест на левите сили, както и по организационна реформа и нов партиен устав, който трябва да бъде готов в началото на следващата година. „Тази победа трябва заслужено да ни даде самочувствие да продължим напред“, подчерта той.

Според Зарков тя подкрепя по-активна европейска дипломатическа инициатива за мир и започване на преговори между страните в конфликта. Той отхвърли твърденията, че Йотова би водила антиевропейска политика, като припомни дългогодишната ѝ работа в Европейския парламент и контактите ѝ с европейските социалисти. „Да се твърди, че тя е антиевропеец и ще ни изкарва от Европейския съюз, е нелепо“, заяви Зарков.

Въпреки дългогодишната ѝ връзка с БСП, той подчерта, че след изборната победа Йотова трябва да постави на първо място президентската институция. „Тя има една-единствена задача и тя е достатъчно голяма, за да ѝ се посвети напълно. Тя трябва да бъде българският президент“, заключи Крум Зарков.