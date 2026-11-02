Божанов: Лъжите, че ще изпращат мъже на фронта, мобилизираха избиратели преди балотажа

Опитът случаят „Петрохан“ отново да бъде свързан с нашата част от политическия спектър беше неуспешен. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в коментар за влиянието на скандалите около случая „Петрохан“ и помилването на Петричкия Ескобар върху изборните резултати. „Дали избиратели са се отказали да гласуват за г-жа Йотова заради казуса с помилванията, вероятно е въпрос на социологически анализ. Но това, което по този случай трябва да се каже, е, че ние няма да спрем да питаме за него“, посочи Божанов.

Божанов припомни, че по време на кампанията Йотова е обяснявала решението си с работата на комисията към Министерството на правосъдието, но впоследствие е станало ясно, че комисията не е препоръчала помилване. „Тоест това е решение на президентството“, подчерта съпредседателят на „Да, България“. Той посочи, че е трудно да се определи доколко отделните скандали са повлияли на вота. „Всеки един параметър, който е повлиял, това е въпрос наистина почти на научно изследване. Нашата цел като политици е да даваме решение и да даваме отговори“, каза Божанов.

По отношение на изборния резултат той заяви, че победата на Илияна Йотова е безспорна. „Изборите бяха спечелени от г-жа Йотова. Това е безспорно“, коментира той и отбеляза, че Андрей Гюров е признал резултата и я е поздравил. Божанов определи резултата на втория тур като по-слаб от очакванията и надеждите на избирателите на неговата политическа формация. Това е в контраст с първия тур, когато резултатът е бил над очакванията и социологическите прогнози, което е създало надежди за евентуална победа.

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Той отбеляза, че между двата тура Йотова е спечелила половин милион гласа, а Гюров – 300 хиляди. Според Божанов обаче увеличената избирателна активност означава, че и двете кандидатски двойки са привлекли нови избиратели. „Това, което видях с всички уговорки за прецизността на екзитполовете, е, че те са в паритет. Тоест нови избиратели са привлекли и двамата по равно“, посочи той.

По думите му остава въпросът откъде Йотова е получила допълнителната подкрепа. Божанов смята, че част от гласовете са дошли от избиратели на партии, чиито кандидати са отпаднали след първия тур. Той коментира и призивите за подкрепа от страна на партийни лидери, като постави въпроса как Партията на европейските социалисти приема подкрепата от формация, която е в санитарен кордон.

Според Божанов през седмицата преди балотажа е имало засилване на „лъжите и манипулациите, на страха, на разделението“. „Да плашиш хората с война, да плашиш хората, че ще изпращаш синовете им на фронта, което са абсолютни лъжи и всички ние го знаем“, заяви той. По думите му подобни послания са били използвани за мобилизиране на избиратели, независимо дали отговарят на истината. Божанов добави, че в кампанията са били отправяни и предупреждения за възстановяване на политически сглобки и падане на правителства.

Той коментира и загубата на подкрепа за управляващите, като посочи, че още на първия тур гласовете за Йотова от „Прогресивна България“ са били с 900 хиляди по-малко. Според него част от подкрепата на втория тур е дошла основно от „Възраждане“, „Величие“, БСП, ВМРО и други формации. „Загубата на гласове е факт, без значение крайния резултат“, заяви Божанов. Той допълни, че евентуалната дестабилизация на правителството би била следствие от загубата на доверие, а не от конкретния изборен резултат.

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Божанов коментира и отношението на властта към протестите, като припомни, че Илияна Йотова е била избрана на фона на недоволството срещу бюджета и арогантността на управляващите. „Те, ако възнамеряват да не загубят това доверие, което все пак им е останало, трябва много внимателно да си преразгледат арогантното отношение към властта, към евентуални протестиращи, каквито и да са те“, каза той.

На въпрос дали „Да, България“ планира протести Божанов отговори, че те не се организират по решение на политически лидери. „Протестите са гражданска енергия, която се трупа, когато някой опитва да ти бръкне в джоба, когато някой е твърде арогантен“, посочи той. В тази връзка Божанов коментира обявеното от КЕВР увеличение на цената на газа с 33%. Според него изпълнителната власт е оказала натиск върху независимия регулатор да отложи обявяването на поскъпването до след изборите.

„Ако се замислите, но не извън изборния контекст, това ще бъде огромен удар върху потребителите и върху бизнеса“, заяви той. Божанов призова управляващите да се съсредоточат върху решаването на проблемите, вместо да отправят обвинения към опозицията.

По повод подкрепата на избиратели на ГЕРБ за Андрей Гюров Божанов благодари на всички, които са гласували за него, включително на хората, които са го подкрепили без изрична партийна повеля още на първия тур. Той отрече „Да, България“ да е имала роля в предаването на призива за подкрепа на Гюров до Бойко Борисов. „Не сме го носили ние. Той сам си каза, че е Андрей Гюров. Не е говорил, Гюров не му се е обаждал“, заяви Божанов. „Благодарим на всеки един избирател, който, ако щете, е преглътнал някаква обида, някакво недоволство, някакъв спор, който е имал с нашата част на политическия спектър“, добави той.

Божанов призна, че целта на кампанията е била победа на Андрей Гюров и че е имало надежда за такъв резултат. Той посочи, че тепърва ще бъдат анализирани допуснатите грешки, но според него една от тях може да е по-късното начало на кампанията. „Ако кампанията беше започнала по-рано, някои от всички тези послания може би щяха да покълнат по-добре“, коментира той. Божанов отбеляза, че посланията от срещите с избиратели в препълнените зали не са достигнали достатъчно ефективно до националния ефир.

Той коментира и резултатите в райони като Кърджали, като посочи, че предстои да бъдат анализирани избирателната активност и факторите, повлияли на вота. Божанов припомни, че преди първия тур от формацията са призовали българските турци и българските мюсюлмани да подкрепят Андрей Гюров.

По думите му твърденията, че Гюров се е срещал с Делян Пеевски и че всичко вече е било договорено, са „абсолютни глупости“. Той допълни, че подобна сделка няма дори предмет, и посочи, че започват изслушванията за избор на членове на Висшия съдебен съвет. „Висш съдебен съвет трябва да бъде избран, той трябва да бъде избран извън статуквото. И това беше наша трайна политическа позиция“, заяви Божанов. Той уточни, че изборът на нов състав обаче няма сам по себе си да гарантира правосъдие.

„Това няма обаче да е гаранция за правосъдие. Много важно трябва да отбележим. Трябва сериозни реформи в прокуратурата, иначе просто ще се сменят едни хора на едни столчета с други хора на едни столчета и след две години ще се превърнат в същите хора, защото системата, като я смениш, хората се пречупват“, каза той.

По отношение на отношенията между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ Божанов отхвърли твърденията за все по-голям разлом между двете формации. Той припомни, че решението за отделни парламентарни групи е било взето от „Продължаваме промяната“ още през май. „Разликата в икономическата политика е ясна, тя никога не е крита“, заяви Божанов. По думите му двете формации имат различен подход към бюджета и публичните разходи.

Той обясни, че според „Да, България“ основният въпрос е как да бъдат намалени разходите и да се създадат условия бизнесът да произвежда повече, вместо да се увеличават средствата, които държавата преразпределя. „Виждаме, че властта се опитва да вземе 2 милиарда от бизнеса и от гражданите и да не спести нито един разход. Това няма къде да му излезе краят“, коментира Божанов. Според него прекомерният натиск върху бизнеса води до по-ниско производство, напускане на страната и съкращаване на работни места, включително заради оптимизация с помощта на изкуствен интелект.