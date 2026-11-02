Прогноза за времето - 3 ноември 2026 г. (вторник)

Червен код за опасни валежи е обявен за 3 ноември 2026 г. Значителни количества дъжд се очакват в областите Добрич, Варна, Смолян, Хасково и Кърджали. Жълт код е обявен за почти цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието - до 13°-15°, за София - около 6°. Днес ще има повсеместни валежи от дъжд, в планините – от сняг, които ще се усилват и ще са значителни по количество, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 2-8 ноември 2026 г.

Силен вятър

Вятърът ще се задържи умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня в Източна България ще се усилва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 6° и 11°, в югоизточните райони и по крайбрежието на морето - до 14°-16°, за София - около 8°. В планините ще бъде облачно. По високите части на планините ще се увеличава дебелината на снежната покривка. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.

Дъждовно Черноморие

По Черноморието ще бъде облачно. Ще има продължителни и значителни валежи от дъжд. Ще духа умерен, а след обяд и привечер и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Месечна прогноза за времето за ноември 2026 г.

Карта: НИМХ