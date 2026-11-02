Учени откриха връзка между кометата 3I/ATLAS и обекти на границата на Слънчевата система

Астрономи, използващи космическия телескоп Webb, са установили, че ледът в състава на междузвездната комета 3I/ATLAS е смесен със скалиста материя под формата на много малки частици.

Междузвездната комета 3I/ATLAS: Какво откриха учените за нея?

Характеристиките на този лед се различават от свойствата на леда в кометите на Слънчевата система, но наподобяват характеристиките на някои ледени тела, разположени отвъд орбитата на Нептун.

Резултатите показват, че градивните елементи на планетите в други звездни системи може да имат подобни физически свойства на обектите на Слънчевата система. Резултатите от изследването са публикувани в списание Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

Кометите са ледени обекти. С нагряването си и приближаването си към Слънцето, ледът им се превръща в газ и се отделя от ядрото на кометата. Резултатът е кометна кома, съставена от газ и скалисти частици. Това се случи с междузвездната комета 3I/ATLAS.

Астрономи наблюдавали госта от друга звездна система между август 2025 г. и април 2026 г., преди и след най-близкото приближаване на кометата до Слънцето. В резултат на това те успели да определят химичния състав на комата на кометата. Учените установили, че комата на кометата съдържа вода, въглероден диоксид (CO₂) и въглероден оксид (CO) в газообразно състояние. Засечени са и прахови частици, свързани с лед.

Учените са стигнали до заключението, че междузвездната комета съдържа голям брой малки ледени частици, съставени от воден лед и скален прах. Тоест, ледът съществува във форма, която не се среща в кометите в Слънчевата система.

След това изследователите сравнили комета 3I/ATLAS с различни класове транснептунови обекти – ледени тела отвъд Нептун, за които се смята, че съдържат материал от ранната Слънчева система. И леденият състав на тези обекти изглеждал изненадващо сходен.

Според учените ледените градивни елементи на планетите, както в нашата слънчева система, така и в други звездни системи, може да имат сходни характеристики. Казано по-просто, планетите около други звезди биха могли да се образуват от материал, подобен на този, от който са се образували планетите около Слънцето.

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3I/ATLAS е междузвездна комета, открита през юли 2025 г. Това е третият известен обект, произхождащ извън Слънчевата система, и втората междузвездна комета, открита от човечеството. Преди това учените откриха астероида Оумуамуа (1I/Оумуамуа ) през 2017 г. и кометата Борисов (2I/Борисов) през 2019 г.

Кометата 3I/ATLAS навлезе в Слънчевата система през 2025 г. и предизвика множество конспиративни теории. Някои учени смятаха поведението ѝ за твърде странно за естествено небесно тяло и предположиха, че обектът е с извънземен произход.