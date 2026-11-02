Внукът на Миладинов, посветил се на Македония: Живот в служба на българщината

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Климент Шапкарев е български революционер в македоно-одринското освободително движение, деец на ВМОРО.

Кратки биографични данни

Роден е на 30 януари 1881 г. в Охрид. Неговият баща е един от най-големите български възрожденски книжовници и етнографи от Македония - Кузман Шапкарев - вижте: Пазителят на българщината, оставил ярка следа в българския фолклор. Майка му Елисавета Миладинова е дъщеря на големия български възрожденец Димитър Миладинов (един от двамата братя Миладинови). Климент израства в изключително патриотична атмосфера в духа на Българското възраждане.

Завършва с престиж Солунската българска мъжка гимназия "Св. св. Кирил и Методий", след което следва природни науки в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Още като студент се включва в националноосвободителната борба, става член на ВМОРО и работи в близки отношения с редица водещи фигури на организацията.

Участва в Илинденско-Преображенското въстание в 1903 г. в Самоковския пункт на ВМОРО, който служи като ключова база за прехвърляне на чети, оръжие и боеприпаси през границата към Одринско и Македония. В периода след въстанието и идейното разцепване на организацията, Климент се сближава с т.нар. "Сярска група" (левицата) около Яне Сандански.

Климент Шапкарев, изправеният в средата. Снимка: Wikipedia

Учителска и обществена дейност

През целия си живот Климент Шапкарев съчетава революционното дело с учителската професия. Учителства в редица градове, както в Македония, така и в свободна България — включително в Битоля, Солун, Одрин, Скопие, Сливен, Пловдив. Преподава главно естествени науки (биология, ботаника, зоология). Гимназиален директор е в Пловдив.

Автор е на учебници и научнопопулярни статии в областта на биологията и естествознанието. Издава и спомените си за македонското движение.

Участие във войните за национално обединение

По време на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война Климент Шапкарев, както хиляди македонски българи, се включва в редовете на българската армия. Служи в Македоно-одринското опълчение и в структурите на българската администрация в освободените земи.

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Работи за организирането на просветното дело и културния живот в Скопие и други градове по време на българското управление през Първата световна война (1915 – 1918).

След Ньойския договор (1919 г.) и повторното разпокъсване на Македония, той се установява за постоянно в България.

Активно участва в дейността на Македонския научен институт и на Македонските благотворителни братства, като работи за запазване на българското културно-историческо наследство в Македония.

Умира през 1949 г. в Пловдив.