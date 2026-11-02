Демерджиев: Сметната палата не откри нарушение в недекларираните полети на Делян Пеевски

"Сметната палата не намира нарушение в това, че Делян Пеевски не е декларирал частните си полети. Не вижда проблем и в това, че липсва официално предоставена информация как са заплатени тези воаяжи". Това съобщи на профила си във Facebook вътрешният министър Иван Демерджиев. "Милионите, изхарчени за чартърни самолети на народен представител, с неясен произход не представляват интерес за институцията, управлявана от бившия председател на Народното събрание", каза той.

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"Припомням, че лицата, заемащи висши държавни длъжности имат задължения да декларират не само доходите си, за да се проследи дали те отговарят на стандарта им на живот, но и да обявяват, когато друг прави сериозни разходи в тяхна полза", посочи още вътрешният министър.

"Днес, ден след втория тур на президентските избори, официално получих писмо от зам.-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, че няма да уважат сигнала, който им изпратих на 31 юли", обяснява Демерджиев.

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"За съжаление, докато МВР работи, част от институциите все още се ползват като чадър! Овладените от Сглобката регулатори продължават тихо да изпълняват ролята, за която са назначени – да пазят господарите си. Припомням ви, че през лятото на 2023 година ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС избраха Димитър Главчев за председател на Сметната палата със 7-годишен мандат", смята вътрешният министър.

"Всеки път, в който се зачудите защо е важно съдебната реформа да се състои и да се избере нов Висш съдебен съвет, си спомнете, че решението на Сметната палата може да бъде протестирано само от Софийска градска прокуратура. Очаквате ли тя да го направи в настоящия си вид? Ако отговорът е не, какъвто е моят, стискайте палци по-скоро да имаме избран нов ВСС", категоричен е Иван Демерджиев.

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