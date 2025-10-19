Войната в Украйна:

Къде бяха министърът и главният секретар в Пазарджик: Демерджиев заяви кой пази Даниел Митов

19 октомври 2025, 10:43 часа 400 прочитания 0 коментара
Къде беше главният секретар на МВР Мирослав Рашков на изборите в Пазарджик? Не го видяхме на терен и не го видяхме да поема отговорност. Цялата система на МВР трябва да намери начин да противодейства на купуването и продаването на гласове в Пазарджик. Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНР. Още: "Пеевски може да купи България евтино": Иван Христанов за "планираната акция" след вота в Пазарджик (ВИДЕО)

Борисов вече е подчинен на Пеевски

По думите му МВР не успя да направи нищо срещу купуването на гласове в Пазарджик. „Видяхме опити за нелепи обяснения и как един човек се намира в автомобил, пари и списъци с хора. Това е много неприятна генерална репетиция за следващи избори“, предупреди Демерджиев. Той добави, че нито главният секретар, нито министърът на вътрешните работи са поели отговорност за изборите в Пазарджик.

Още: Чистката в МВР заради Пазарджик: Даниел Митов оцеля, шефът на полицията подаде оставка след изборите

Според него Делян Пеевски е човекът, който не позволява на Даниел Митов да освободи поста на МВР министър. „Сценарият, който изтече по време на пресконференцията на ГЕРБ е да се направи възможното да се отстрани от управлението „Има такъв народ“. БСП е готова да направи всичко, за да остане в управлението, а ГЕРБ и ДПС да си оформят коалиция. Борисов вече се държи като подчинен на Пеевски, а не равни един на друг при взимането на решения“, коментира бившият служебен МВР министър.

Той посочи още, че в съдебната система тече процес по спасяване на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. „За Сарафов и за Пеевски е важно Сарафов да остане главен прокурор“, добави Демерджиев.

За повдигнатото му обвинение от страна на прокуратурата Демерджиев заяви, че е обвиняем заради това, че не е успял да пречупи други хора с действията си. „В какъв аспект съм нарушил действията си. Така формирано обвинението към наказателна отговорност трябваше да бъде привлечен и Калин Стоянов“, каза още бившият служебен министър.

Още: Местният вот, който разклати държавата: Кой спечели и кой загуби в Пазарджик?

Антон Иванов
