Войната в Украйна:

Румен Овчаров горд, че е с "Магнитски"

18 октомври 2025, 19:29 часа 333 прочитания 0 коментара
Румен Овчаров горд, че е с "Магнитски"

Бившият министър на енергетиката от Тройната коалиция Румен Овчаров, който е санкциониран по глобалния закон "Магнитски", каза, че е горд с това. Думите му дойдоха в интервю за предаването "Говори сега" по БНТ. Припомняме, че той беше включен в списъка през февруари 2023 г. заедно с Владислав Горанов, Иван Генов, Александър Николов и Николай Малинов. "Смятам, че съм горд с тези санкции", бяха точните думи на Овчаров. "Санкциите тежат", смята обаче Овчаров, като според него това е така, защото по думите му "българският слугинаж" е тотален.

"На един от нас му прекратиха застраховките, включително застраховка живот, без даже да го информират", каза Овчаров и се оплака, че банките, макар че България няма никакъв ангажимент по "Магнитски", са им закрили сметките. ОЩЕ: Румен Овчаров за "Магнитски": САЩ могат да говорят каквото си искат, цинично е да съм в списъка

Какво се случва държавата?

Румен Овчаров коментира и последните събития, напрежението сред управляващите и идеите за преформатиране на кабинета след изборите в Пазарджик. 

"На Бойко Борисов идеологията на партията му е една единствена. Те не се борят за светло бъдеще, на социално слабите и работническата класа - те обслужват интереси. Това е партия на клиентелата. Само че въпросът е чия клиентела. Досега клиентелата беше на ГЕРБ, това бяха служителите в държавната, общинската администрация, фирмите и т.н Това, което се случи в Пазарджик, показа, че клиентелата се обръща към новия началник. Той се казва Делян Пеевски", каза още Овчаров. 

Според него тези снимки в кабинета на Тодор Живков с кметове не са случайни. "Ако искаш да имаш проект, човекът, който ги раздава е Делян, не е Бойко", добави още Овчаров. ОЩЕ: Глас от ПП: Няма преформатиране, правителството си остава на Пеевски

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Румен Овчаров Магнитски преформатиране на кабинета
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес