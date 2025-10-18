Румен Овчаров горд, че е с "Магнитски"

Бившият министър на енергетиката от Тройната коалиция Румен Овчаров, който е санкциониран по глобалния закон "Магнитски", каза, че е горд с това. Думите му дойдоха в интервю за предаването "Говори сега" по БНТ. Припомняме, че той беше включен в списъка през февруари 2023 г. заедно с Владислав Горанов, Иван Генов, Александър Николов и Николай Малинов. "Смятам, че съм горд с тези санкции", бяха точните думи на Овчаров. "Санкциите тежат", смята обаче Овчаров, като според него това е така, защото по думите му "българският слугинаж" е тотален.

"На един от нас му прекратиха застраховките, включително застраховка живот, без даже да го информират", каза Овчаров и се оплака, че банките, макар че България няма никакъв ангажимент по "Магнитски", са им закрили сметките. ОЩЕ: Румен Овчаров за "Магнитски": САЩ могат да говорят каквото си искат, цинично е да съм в списъка

Какво се случва държавата?

Румен Овчаров коментира и последните събития, напрежението сред управляващите и идеите за преформатиране на кабинета след изборите в Пазарджик.

"На Бойко Борисов идеологията на партията му е една единствена. Те не се борят за светло бъдеще, на социално слабите и работническата класа - те обслужват интереси. Това е партия на клиентелата. Само че въпросът е чия клиентела. Досега клиентелата беше на ГЕРБ, това бяха служителите в държавната, общинската администрация, фирмите и т.н Това, което се случи в Пазарджик, показа, че клиентелата се обръща към новия началник. Той се казва Делян Пеевски", каза още Овчаров.

Според него тези снимки в кабинета на Тодор Живков с кметове не са случайни. "Ако искаш да имаш проект, човекът, който ги раздава е Делян, не е Бойко", добави още Овчаров. ОЩЕ: Глас от ПП: Няма преформатиране, правителството си остава на Пеевски