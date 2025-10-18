Войната в Украйна:

Радостин Василев предупреждава за социално напрежение в обществото

"Ако управлението продължи по този начин, ще има сериозно социално напрежение, включително и политическо", каза лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев в Габрово, където откри нов офис на партията, предаде БТА. Той нарече изявлението на Борисов от вторник театрална постановка в координация с Пеевски. 

Какво ще правят ИТН?

"Очаквам тези дни и изявление на Слави Трифонов. Ще се разбере дали ще предаде и последните надежди на хората и да стане официално част от коалиция с Пеевски. Ако Трифонов не е готов, отиваме на избори, ако е готов, ще видим как ще преформатират управлението“, каза пред журналисти Радостин Василев.

Постът на Наталия Киселова

Според него тепърва ще се разбере дали ще бъде пожертван постът на Наталия Киселова, дали ще има министри от Новото начало. Всичко, което се случва, според Василев, е може би официалното начало на края на партия ГЕРБ.

„ГЕРБ са в подчинена позиция, силно притеснен е техният лидер. Това губи и малкото останали нормални избиратели на партията. В такъв тип отношения, коалиция и разговори се опитвам да разбера какво се случва и какво не. Направят ли нещо ново, ще е още по-грозно и ще е свързано с политическо и социално напрежение. Не направят ли нещо ново, останат ли с подкрепа на Пеевски, Борисов е ясно, че е приключен, заедно с БСП и ИТН“, допълни Василев. ОЩЕ: Глас от ПП: Няма преформатиране, правителството си остава на Пеевски

Деница Китанова
