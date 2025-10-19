Войната в Украйна:

"Преформатирането е прегрупиране": Денков очаква ГЕРБ да изпълняват заповедите на Пеевски

19 октомври 2025, 11:09 часа 194 прочитания 0 коментара
„Преформатирането трябва да се разбира като прегрупиране. Тази седмица ще остане в историята не си изборите от Пазарджик, а с думите на Бойко Борисов – каквото ми каже Пеевски, аз го изпълнявам“. Това заяви бившият премиер и съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ акад. Николай Денков пред БНР. Още: Властта се страхува от партия на Радев да не излезе и да ги помете: Говори човек на президента

"Каквото ми каже Пеевски, аз го изпълнявам"

По думите му това, че Борисов изпълнява това, което му казва Пеевски има последствия. „Защо Борисов сега съобщава на цяла България, че каквото му каже Пеевски, това го изпълнява. Пеевски е поискал Борисов да го каже и това ще се случи. Ще се случи това, което иска Делян Пеевски“, коментира акад. Денков. Той смята, че това, което каже Пеевски, това ще се случи и в ГЕРБ.

Според него с предаването на властта на лидера на ДПС-Ново начало, ще има огромни последствия.

Акад. Денков добави, че когато ГЕРБ подпишат декларацията за санитарния кордон около Пеевски, тогава могат да се водят допълнителни разговори.

Той отбеляза, че този, който вкара Делян Пеевски в управлението, е Борисов. Денков заяви, че ПП-ДБ може да говори с Борисов тогава, когато разкара от масата на разговорите лидера на ДПС-Ново начало.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
