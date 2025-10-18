Глас от ПП: Няма преформатиране, правителството си остава на Пеевски

"По разчетите на "Продължаваме промяната" преформатиране във властта няма, защото правителството си остава на лидера на "ДПС Ново начало" Делян Пеевски", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Васил Пандов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Nova News. Според него има пълна абдикация на Борисов пред Пеевски, а БСП също са заявили, че са готови на отстъпки.

По темата с председателя на Народното събрание Наталия Киселова депутатът заяви,че от неговата формация отдавна са снели доверието си от нея. "Всеки, който сключи сделка с "Ново начало" падат негова жертва. Тепърва ще се обсъжда дали ще гласуваме за свалянето на председателя на Народното събрание, но подозираме, че се търси председател, който е удобен на Пеевски", каза Пандов.

За изборите в Пазарджик депутатът каза, че е имало много белези на организиран вот, а "Продължаваме промяната" не се страхуват от избори. "България не отива в добра посока. Готви се бюджет тип ББР. Чува се, че се готвят отстъпления от някои социални придобивки", каза Пандов. "В настоящия парламент друга формула за управление няма. Имаме ясни принципи кой да е наш съюзник и към момента отговорът е „почти никой”. Нашите двапостулата са България да се управлява без корупция, а геополитическа ориентация да е в съгласие с европейските ценности", допълни той. ОЩЕ: Мирчев: Днес Борисов сам си призна, че Пеевски го изяде (ВИДЕО)