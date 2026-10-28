"Водачът на автобуса е спасил всички пътници": МВР и прокуратурата за верижната катастрофа край Масларево

"Първо са са ударили двата товарни автомобила, в резултат на което са се възпламенили. След това в тях се удря автобусът, управляван от 45-годишен мъж от град Плевен. По данни на водача в автобуса са пътували общо 36 пасажери, които са от различни националности и всички са изведени от автобуса без сериозни наранявания", каза директорът на ОДМВР - Велико Търново старши комисар Марин Маринов във връзка с верижната катастрофа край Масларево между два камиона и автобус. Сигналът за инцидента е получен в 2.36 ч.

Шофьорът на автобуса е спасил всички пътници

По думите му двамата водачи на автобуса - резервен и водач са изследвани за алкохол и наркотици и пробите са отрицателни.

"Водачът прави всичко възможно да спре преди мястото на удара. Според мен той е спасил всички пътници, защото е успял да спре, като причинява много лек удар в задната част на автобуса. Това напълно кореспондира с обстоятелството, че нито един от 36 пътници няма средна телесна повреда", добави ръководителят на кръжна прокуратура - Велико Търново Христо Христов.

Той уточни, че наранявания имат единствено трима пътници, но те са леки и повърхностни.

"След като преустановява движението, счупва двете стъкла, тъй като автобусът спира с вратите към горящите товарни автомобили. Евакуира до последния пътник", добавя Христов по адрес на водача на автобуса.

Подробности за загиналите

Водачите на двата товарни автомобила са загинали, единият е 38-годишен шофьор от град Русе. За другият се изяснява самоличността, като най-вероятно е чуждестранен водач.

Причините са в процес на изясняване и по случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура.

В момента се разпитват всички свидетели. Отделно ще се направи европейска заповед за разследване, където ще се изиска точно коя е фирмата, собственик на товарния автомобил с чуждестранна регистрация, като най-вероятно става въпрос за унгарска компания. ОЩЕ: "Пътниците от автобуса не са можели да излязат": Двама са загинали и двама в болница след катастрофата край Масларево