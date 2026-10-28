Първи резултати от вота:

"Водачът на автобуса е спасил всички пътници": МВР и прокуратурата за верижната катастрофа край Масларево

28 октомври 2026, 14:31 часа 1050 прочитания 0 коментара
Снимка: ОДМВР Велико Търново
"Водачът на автобуса е спасил всички пътници": МВР и прокуратурата за верижната катастрофа край Масларево

"Първо са са ударили двата товарни автомобила, в резултат на което са се възпламенили. След това в тях се удря автобусът, управляван от 45-годишен мъж от град Плевен. По данни на водача в автобуса са пътували общо 36 пасажери, които са от различни националности и всички са изведени от автобуса без сериозни наранявания", каза директорът на ОДМВР - Велико Търново старши комисар Марин Маринов във връзка с верижната катастрофа край Масларево между два камиона и автобус. Сигналът за инцидента е получен в 2.36 ч.

Шофьорът на автобуса е спасил всички пътници

По думите му двамата водачи на автобуса - резервен и водач са изследвани за алкохол и наркотици и пробите са отрицателни. 

"Водачът прави всичко възможно да спре преди мястото на удара. Според мен той е спасил всички пътници, защото е успял да спре, като причинява много лек удар в задната част на автобуса. Това напълно кореспондира с обстоятелството, че нито един от 36 пътници няма средна телесна повреда", добави ръководителят на кръжна прокуратура - Велико Търново Христо Христов.

Той уточни, че наранявания имат единствено трима пътници, но те са леки и повърхностни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"След като преустановява движението, счупва двете стъкла, тъй като автобусът спира с вратите към горящите товарни автомобили. Евакуира до последния пътник", добавя Христов по адрес на водача на автобуса.

Подробности за загиналите 

Водачите на двата товарни автомобила са загинали, единият е 38-годишен шофьор от град Русе. За другият се изяснява самоличността, като най-вероятно е чуждестранен водач. 

Причините са в процес на изясняване и по случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура.

В момента се разпитват всички свидетели. Отделно ще се направи европейска заповед за разследване, където ще се изиска точно коя е фирмата, собственик на товарния автомобил с чуждестранна регистрация, като най-вероятно става въпрос за унгарска компания. ОЩЕ: "Пътниците от автобуса не са можели да излязат": Двама са загинали и двама в болница след катастрофата край Масларево

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велико Търново МВР ТИР катастрофа верижна катастрофа прокуратура загинали село Масларево
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес