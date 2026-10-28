Мелони е замразила най-новия пакет военна помощ от Италия за Украйна

Италианският министър-председател Джорджа Мелони е замразила изпращането на 13-ия пакет военна помощ от Италия за Украйна, докато се очакват резултатите от междинните избори за Конгреса в САЩ, твърди местното издание Il Giornale d'Italia. Следващата пратка военна помощ е напълно готова, но графикът за прехвърлянето ѝ до Киев все още не е одобрен, гласи информацията. Последната пратка италианско оръжие пристигна в Украйна преди 10 месеца.

Не означава, че Италия напълно се отказва

Италианското правителство подчертава, че това не означава, че напълно се отказва от помощта.

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Прехвърлянето е било отлагано многократно. Първоначално паузата беше обяснена с промяна в графика - от юли на септември, след това с необходимостта да се изчака конгресът на партия „Лига“ (на вицепремиера Матео Салвини), а сега – с междинните избори в САЩ.

Политическият календар на САЩ следователно се превръща в новата отправна точка в този италиански период на изчакване. Няма обаче индикации кои изборни резултати биха могли да допринесат за вземането на решение, нито е определена дата за изпращане на помощта веднага след гласуването, отбелязва Il Giornale d'Italia.

Очаква се Републиканската партия на Доналд Тръмп да загуби изборите, като надеждите на демократите са да поемат контрола и над двете камари в Конгреса - Камарата на представителите (долната) и Сената (горната).

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Риск пред ангажиментите на Мелони пред Зеленски и Макрон

От италианската медия посочват, че забавянията при изпращането на военна помощ за Украйна създават напрежение в канцеларията на италианския министър-председател и поставят под риск ангажиментите, поети от Мелони пред украинския президент Володимир Зеленски и френския президент Еманюел Макрон.

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Италианското правителство продължава публично да заявява, че подкрепата за Украйна ще продължи. Въпреки това официалните лица не са посочили нито дата за предоставяне на помощта, нито списък с препятствията, които трябва да бъдат преодолени, за да бъде отблокиран пакетът с оръжия.

Матео Салвини опитва да пречи от поста вицепремиер

Италианският вицепремиер и министър на транспорта Матео Салвини по-рано заяви, че предоставянето на допълнителна помощ за Украйна може да „подхрани корупцията“. След като беше преизбран за лидер на партията си, Салвини публично обеща да направи всичко по силите си, за да спре напълно икономическата и военната подкрепа на Италия за Украйна.

В отговор италианският министър на външните работи Антонио Таяни заяви на 26 октомври, че новият пакет вече е финализиран и скоро ще бъде изпратен в Украйна.