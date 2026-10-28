"Ако беше толкоз хубав - да го покажат и да спечелят изборите": Асен Василев нарече бюджета тесла за българите (ВИДЕО)

"Крият бюджета. Казват, че бил много хубав, че имало много хубави неща в него. Ако беше толкоз хубав - да го покажат, да спечелят изборите. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на брифинг в парламента. Според него, когато управляващите крият нещо, то е тесла за българските граждани и българския бизнес. Той нарече бюджета бюджет на обедняването и "котка в чувал".

Той коментира и думите на премиера от по-рано през деня, че преговаря с ЕК за бюджета. "Такава процедура няма. Ако толкова преговаря - да покаже какви хубави неща е написал и ние да му помогнем в тези преговори", заяви още Василев. ОЩЕ: "Никога не сме отказвали да говорим с медиите": Радев отговори налага ли цензура и защо се бави бюджетът

Помилванията и дебатът между Кандев и Вълчев

В контекста на темата за Петричкия Ескобар - той разкритикува властта, че крие документите за помилванията. Не само за миналите случаи, а и за бъдещи такива, има отказ да се заеме позиция. Вчера г-н Вълчев отказа да каже, че няма да помилва наркотрафиканти като вицепрезидент, защото това беше условието да има дебат между Георги Кандев и Кирил Вълчев. Очевидно това не ги устройва и имат намерение да продължат да помилват наркотрафиканти", добави Василев.

Той обърна внимание, че днес заседанието за изслушване за Петричкия Ескобар пак е било провалено от "Прогресивна България", но "Продължаваме промяната" ще поискат ново такова.

Войната в Украйна като опорка в кампанията

Асен Василев коментира и изявленията на Радев и Йотова, че някой искал да вкарва България във война и да изпраща войски в Украйна и ги определи като опорка за сплашване на хората.

Той напомни декларация от февруари 2025 г., която настоява за траен мир и подчертава позиция за неучастие на български военни на територията на украинската държава.

"Освен, ако ПБ нямат намерение да отменят това решение на НС, няма как правителството, президентът, патриархът или който и да е в страната да изпрати български войски в Украйна", каза Василев.

Според него всеки, който говори за войски в Украйна, говори за това, че ПБ може би имат намерение да променят политиката. "Ако Йотова не вярва на ПБ и Радев и смята, че те ще променят това решение, нека да го каже с тези думи", добави още Василев. ОЩЕ: Бюджет, Украйна, агитация: Денков обвини Радев, че лъже, "за да убеди хората, че върши някаква полезна работа"