Удареният кораб край нос Калиакра: Всичко, което се знае за CONTSHIP JET

CONTSHIP JET (IMO: 9348625) - контейнеровозът, атакуван на 28 октомври от три морски дрона в Черно море, на около 21 морски мили югоизточно от Шабла и в близост до нос Калиакра (в изключителната икономическа зона на България), е построен през 2007 г., което означава, че той е в 19-ата си година на експлоатация. Корабът, плаващ под либерийски флаг, има товароподемност (дедвейт) от 18 108 метрични тона, брутен тонаж от 14 016, обща дължина от 159,8 метра и дължина от 24,8 м, по данни на Marine Traffic. Тези размери са типични за контейнеровози от клас "фийдър" (feeder), опериращи по регионални търговски маршрути.

Шест инспекции за 36 месеца

CONTSHIP JET е класифициран от Registro Italiano Navale. Корабът е наблюдаван в Средиземно море през последните месеци. Той е плавал под четири предишни флага и е бил известен под три предишни имена.

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През последните 36 месеца е преминал 6 инспекции от пристанищния държавен контрол (PSC) и не е бил задържан. Последната инспекция е била на 22 април 2026 г., гласят данните за кораба от специализирания тракер Rynda.

Собственик е гръцка компания, но е под наем към израелска

Регистрираният собственик на кораба е Sevilla Maritime Co. - компания от Гърция. Търговският мениджър е друга гръцка фирма - Contships Management Inc., със седалище в Атина. Често се наема от контейнерни линии като ZIM Line или CMA CGM. Към момента корабът е под наем към израелската карго компания ZIM Line за линията Levant - Black Sea Express, посочват от платформата De Re Militari. Днес следобед е трябвало да пристигне в Констанца.

CONTSHIP JET е типичен захранващ (feeder) контейнеровоз с капацитет 1267 TEU, т.е. 1267 стандартни 20-футови контейнера.. Текущата му регулярна линия (често чартирана от ZIM Line) оперира в Източното Средиземноморие и Черно море, като - по данни на ShipsGo Service Finder - редовно посещава следните пристанища:

Констанца (Румъния)

Варна (България)

Хайфа / Ашдод (Израел)

Александрия / Ел Дехейла (Египет)

По принцип превозва единствено товари, опаковани в стандартни морски контейнери. Няма техническата възможност да превозва насипни товари като зърно или въглища например, нито течни товари като петрол.

Все още не е ясно дали при удара от дроновете контейнеровозът е превозвал товар и какъв е бил той, но може да се предположи, че по принцип пренася потребителски стоки, електроника, пакетирани храни, хладилни товари и/или строителни материали и суровини.

В ролята си на захранващ кораб в Черно море и Източното Средиземноморие, CONTSHIP JET често превозва т.нар. транзитни товари, ако съдим по данните от платформата ShipsGo Service Finder. Това означава, че събира контейнери от големи океански хъбове, където акостират гигантски кораби от Азия и Америка, и ги разпределя до по-малките регионални пристанища като Варна и Констанца.

Какво знаем до момента за инцидента в Черно море - припомнете си: Министърът на отбраната с първа информация за ударения край нос Калиакра контейнеровоз.

*Заглавната снимка е илюстративна.