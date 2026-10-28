Популярни личности играят боулинг с кауза на 14 и 15 ноември в инициативата „Подай ръка“

Близо 30 от най-популярните личности в България ще се включат в подкрепа на благотворителната инициатива на „Фантастико груп“ - „Подай ръка“. На 14 и 15 ноември всички зали от веригата МegaXtreme Bowling ще отворят врати в подкрепа на Коледната кампания на Фондация „Подай ръка“. Инициативата цели да осигури средства за коледни подаръци за деца от уязвими групи. Любими телевизионни лица и радио водещи, популярни актьори, певци, спортисти и професионални боулинг атлети ще играят боулинг в подкрепа на каузата.

За седма поредна година благотворителната инициатива ще подкрепят олимпийската легенда Мария Гроздева и едно от знаковите имена в българския волейбол Евгени Иванов.

„За мен „Подай ръка“ е много повече от спортно събитие. Това е кауза, която доказва, че доброто има силата да променя съдби и да носи надежда. Радвам се, че за поредна година имам възможността да бъда част от тази инициатива и да участвам в боулинг турнир с благородна цел. Всяко мое включване ми показва колко много може да постигнем, когато обединим усилията си в подкрепа на деца“, казва Евгени Иванов.

В боулинг турнира ще участват популярни лица на bTV – водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев, спортният журналист Валери Генов, водещата на прогнозата за времето Алис Борисова, водещите на „Преди обед“ Яна Донева и Екатерина Лазаревска, красивото лице на „Ергенът: Любов в рая“ – Райна Караянева и един от гласовете на bTV Radio Group – Martinna.

„Коледа е един от моите любими празници. Затова аз и моите колеги от bTV с радост отново ще подкрепим благотворителната инициатива „Подай ръка“. Нека заедно създадем вълшебни мигове за деца в нужда. Нека се съберем на 14 и 15 ноември и да играем боулинг в MegaXtreme Bowling“, призовава журналистът Валери Генов.

„Елате да играем заедно боулинг в подкрепа на децата на България, за да сбъднем поне една детска мечта и да им подарим една по-топла, по-красива и вълшебна Коледа“, казва водещата на Радио N-JOY Martinna.

„Коледа трябва да носи радост на всяко дете, затова с удоволствие се включвам в благотворителния боулинг турнир в подкрепа на деца в нужда. Ще играем за тях, а най-голямата победа ще бъде да им подарим усмивки и да направим празника им по-светъл“, споделя водещата на „Преди обед“ Яна Донева.

„Надявам се рекордът, който ще поставим, да се измерва не в точки, а в детски усмивки тази Коледа“, допълва Райна Караянева, водеща на „Ергенът: Любов в рая“ по bTV.

На 14 и 15 ноември инициативата ще подкрепят актьорите Владимир Зомбори, Весела Бабинова, Диляна Попова, Антъни Пенев и Антон Порязов. В подкрепа на каузата застават още певците Михаела Филева и Тино, както и европейската медалистка на троен скок – Александра Начева. Коледната кампания на Фондация „Подай ръка“ ще подкрепят професионалните атлети от Българска боулинг федерация Марина Стефанова, Зорница Атанасова, Пламен Станчев и Любен Левичаров, както и десетки корпоративни отбори, а най-добрите ще бъдат наградени.

„Понякога е нужен само един тон, за да промениш цялата мелодия. А понякога е нужен само един жест, за да помогнеш на някого. На 14 и 15 ноември ви каня да играем боулинг с кауза на пистите на MegaXtreme Bowling и да подкрепим деца в нужда. Нека добавим един тон повече доброта към тяхната Коледа. Защото заедно можем да създадем истинско чудо“, призовава Михаела Филева.

„В живота и на сцената най-важен е екипът. Когато имаш подкрепата на другия, резултатът е видим. Затова с радост ще подкрепя благотворителната инициатива „Подай ръка“. Направете го и вие – като играете боулинг с кауза на 14 и 15 ноември на пистите на MegaXtreme Bowling. Елате да играем за деца в нужда и тяхната приказна Коледа“, казва Владимир Зомбори.

Фондация „Подай Ръка“ е основана с мисията да осигурява подкрепа и надежда на хората в най-трудни моменти. Организацията работи с деца, семейства, възрастни хора и лица с увреждания, предоставяйки стипендии, здравна и социална подкрепа, както и програми за социална интеграция. Кампаниите ѝ са насочени към най-уязвимите групи, предоставяйки конкретни и трайни решения за техните нужди.

„Фондация „Подай ръка“ благодари на всички журналисти, актьори, инфлуенсъри, спортисти и известни лица, които подкрепят тазгодишната ни коледна кампания като участват в боулинг турнира „Подай ръка“. Отправяме призив към всички компании и техните екипи да се включат в тази прекрасна инициатива, която дарява надежда и прави Коледата за всяко дете по-щастлива и усмихната. С вашето участие в турнира тази Коледа заедно ще подкрепим повече от 550 деца от центрове за настаняване от семеен тип, училища интернати, самотни родители и семейства с деца в неравностойно положение. Ще посетим редица населени места, сред които гр. Роман, гр. Мездра, с. Мечка, с. Върбица и с. Бръшляница, област Плевен. Ще се отправим и към с. Хитово, област Добрич, както и към Долна баня, селата Смоляновци и Габровница, където повече от 140 деца ще получат коледни подаръци, много лакомства, но най-вече грижа, топлина и подкрепа, от която така силно имат нужда“, казва Радостин Георгиев, изпълнителен директор на Фондация „Подай ръка“.

„Подай ръка“ се осъществява за седма поредна година по идея на екипа на MegaXtreme Bowling (част от „Фантастико груп“). Партньори на инициативата от първото издание до днес са bTV Media Group и Българската боулинг федерация (ББФ). Всички приходи от изиграни боулинг игри на 14 и 15 ноември ще бъдат дарени в подкрепа на Коледната кампания на Фондация „Подай ръка“.

Официален старт на събитието ще бъде даден на 14 ноември в 09:00 ч. в боулинг залата в Joy Station в кв. „Студентски град“.

Как да подкрепите каузата?

♦ Създайте „Отбор на доброто“ и участвайте в благотворителния турнир на 14 и 15 ноември в Joy Station.

MegaXtreme Bowling, Joy Station, кв. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №3

♦ Регистрирайте се на: https://mega-xtreme.com/

♦ Таксата за участие е 240 евро на отбор с четирима души.

♦ Боулинг с кауза ще може да се играе по актуалния ценоразпис и в следните боулинг зали:

MegaXtreme Bowling, SkyCity Mall, кв. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ 52

MegaXtreme Bowling, кв. „Люлин“ 6, бул. „Джавахарлал Неру“ 26А