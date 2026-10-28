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Сърбия обяви най-високо ниво на терористична заплаха: Убиха поддръжник на ИДИЛ пред посолството на Израел (ВИДЕО)

28 октомври 2026, 14:45 часа 1146 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сърбия обяви най-високо ниво на терористична заплаха: Убиха поддръжник на ИДИЛ пред посолството на Израел (ВИДЕО)

Младеж от Шабац нападна снощи служител на жандармерията с нож пред израелското посолство в Белград. Полицаят убил нападателя при самозащита. След нападението, което се третира като терористичен акт, в цяла Сърбия беше обявена най-висока степен на тревога - червена, пише Telegraf.rs, цитиран от хърватската медия "Индекс". Стана ясно, че непълнолетният, викал „Аллах Акбар“, извадил два ножа и нападнал полицаят, който бил на пост.

 

Служителян на жандармерията е получил леки наранявания по лицето.

Младежът е поддръжник на "Ислямска държава"

Младежът е бил арестуван в Мюнхен през май по подозрение в подготовка на терористична атака. През юли е депортиран в Сърбия, пише "Индекс", позовавайки се на N1 Сърбия и полицейски източници

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Според информация, публикувана от N1, германски служби са го разпитали, а той им е описал как се е заинтересувал от съдържание, свързано с ислямски фундаментализъм и терористични организации като "Ал Кайда" и "Ислямска държава", чрез интернет.

N1 изпрати запитвания до Министерството на вътрешните работи на Сърбия и Агенцията за сигурност и информация дали непълнолетният е бил под наблюдение след завръщането си.

Министърът на вътрешните работи с технически мандат Ивица Дачич заяви по-рано, че младежът е следен от службите за сигурност и че е поддръжник на "Ислямска държава".

„Въпреки че самоличността му все още не е установена, нашата служба го е наблюдавала и е известно, че е бил поддръжник на "Ислямска държава". В профила си в Instagram държеше черно знаме и символа на "Ислямска държава“, каза Дачич. 

Той не обясни как службите са проследили нападателя, ако самоличността му все още не е била установена. ОЩЕ: Северна Македония разби терористична клетка на ИДИЛ (СНИМКА)

 

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Сърбия Ивица Дачич ИДИЛ Ислямска държава тероризъм израелско посолство
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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