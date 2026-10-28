Ако Европа остане такава трагедия, Путин ще победи Украйна и ще подхване нея: Гари Каспаров видя "последен шанс" срещу Русия

"С настъпването на петата година от конфликта Украйна е изправена пред тежка зима. Ситуацията е безмилостна: ако Украйна не получи незабавно финансиране и необходимото ѝ оръжие от Европа, тя ще загуби". Това предупреди в свое есе за британското издание The Telegraph Гари Каспаров - активист за демокрация в Русия и гросмайстор по шахмат, заемал първото място в световната ранглиста в продължение на рекордните 255 месеца.

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Представяме ви есето му в цялост:

"Напълно съм разочарован, Европа е неспособна да води война"

Европа е неспособна да води война. Това ми се потвърди по трагичен начин на Варшавския форум по сигурността – най-важната годишна конференция по въпросите на сигурността за лидерите от Централна и Източна Европа. Беше налице забележимо разминаване между изказванията на военните командири, които в ежедневието си се сблъскват с реалността на ескалиращата война с Русия, и тези на политиците от ЕС, които се намират на безопасно разстояние от фактите на място и са заети с изготвянето на петгодишни и десетгодишни планове, откъснати от реалната заплаха. Налице беше и разминаване между подходите на граничните държави, които не са защитени от режима на Путин, и тези на останалите. Но ако общата атмосфера на конференцията е някакъв показател за способността на Европа да се справи с настоящото предизвикателство в областта на сигурността, аз си тръгнах напълно разочарован.

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Пълномащабната война срещу Украйна, която сега би могла по-точно да се опише като войната на Путин срещу Запада, продължава вече почти пет години. Аз съм писал, че неуспехът да се спре агресията на Путин ще има последствия не само за времето на конфликта, но и за десетилетията след него. Путин тества западните институции и изгражда капацитета си да предприеме фронтална атака срещу техните ценности.

А разходите за спирането му само се увеличават с всяка пропусната възможност, така че жертвите, които можеха да бъдат предотвратени чрез намеса преди години, сега са неизбежни. Светът изчерпва времето си, за да избегне най-лошия възможен изход от този конфликт – война, която обхваща цяла Европа и заплашва бъдещето на демокрацията както на континента, така и в световен мащаб.

Докато петата година на военните действия се проточва, Украйна е изправена пред тежка зима. Ситуацията е безмилостна: ако Украйна не получи незабавно финансиране и оръжията, от които се нуждае, от Европа, тя ще загуби.

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В момента Европа дори не осигурява адекватни ресурси за отбрана, да не говорим за тези, необходими за провеждането на решителна атака срещу Москва. Нейните лидери продължават да търсят удобен компромис между воденето на война и запазването на обичайния ред на нещата. Европейското безсилие е още по-опасно днес, защото се случва на фона на отсъствието на Америка. На тази администрация не може да се разчита (независимо от това какво ще се случи на предстоящите междинни избори); тя е напълно корумпирана, аморална и може би дори компрометирана.

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Шансът за преговори с Кремъл е "утешителна илюзия"

Перспективата за преговори с Кремъл, разбира се, не е нищо повече от утешителна илюзия. Европейските политици, в контекста на многогодишните планове, които представиха във Варшава, продължават да говорят за идиличен период „след войната“, през който ще реализират производствените квоти, военните модернизации и другите амбиции, които са набелязали на хартия.

Ако статуквото се запази, няма да има „след войната“ – поне не такова, което да прилича дори малко на света, в който живеем сега. Путин ще диктува условията. Ще живеем в нов световен ред, доминиран от авторитарни лидери и техните програми.

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Войната на Путин срещу Запада е именно война за преобръщане на съществуващия демократичен ред. Той го заявява открито от години, като най-скоро го направи по време на участието си във „Валдай“ - московски център за анализи и дискусионен форум, където критикува разширяването на НАТО и западната „хегемония“.

Това е война, която се разгръща на място в Украйна, но едновременно с това се води чрез кибератаки, мрежа от сенчести милиции и финансиране на екстремистки политически партии на различни континенти (само през миналата седмица атаки, свързани с руски хакери, нарушиха дистрибуцията в голяма нидерландска верига супермаркети и развалиха храната в стотици френски магазини, като повишиха температурата в хладилниците).

Макар атаките да са разнообразни и разпръснати, има ясна обща стратегия. Путин, за разлика от Европа, има план, и този план не включва (добросъвестни) преговори със Запада. Путин целенасочено и пресметливо води война от години, дори от десетилетия, докато Европа прескача от едно половинчато наказание към друг опит за умиротворяване. Сега норвежкият министър-председател Йонас Стьоре и финландският президент Александър Стуб се хванаха на въдицата и проведоха пряк телефонен разговор с Путин, като Стуб настоя, че „за да се сложи край на войната, е необходим пряк диалог“.

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Последен шанс за Европа

Дотук! Стигнахме до решаващ момент: през 2027 г., ако Европа не се възползва от последния си шанс да предприеме своя контраатака, Украйна ще загуби и ще започне следващата глава от войната на Путин.

Путин вече престана да дава приоритет на атаките по фронтовата линия с цел завладяване на още украинска територия. Докато тези атаки продължават на „автопилот“, той пренасочи основната си стратегия към това да направи Украйна непригодна за живот на цивилни граждани, като напада болниците, селскостопанската инфраструктура и електропреносните мрежи на страната. Откакто САЩ се оттеглиха, Украйна е изцяло зависима от Европа за ресурси, а Путин е преценил, че тези ресурси ще се изчерпят.

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Предстоящите през 2027 г. избори в няколко държави заплашват да изтласкат Европа от сегашното ѝ състояние на безцелно колебание към пълно изоставяне на Украйна. Неспокойствията, които наблюдаваме днес по целия континент, с избиратели, недоволни от икономиката, обществените услуги и недостига на жилища, предвещават изборни резултати, които напълно ще унищожат центъра.

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Дори и само Франция да премине към крайната десница, самото идване на власт на Льо Пен би разбило крехката коалиция, която поддържа някаква степен на подкрепа за Украйна. Путин е направил тези изчисления, защото мисли напред. Европа се опитва да навакса, и то само от време на време.

Украинският героизъм, колкото и вдъхновяващ да е, сам по себе си няма да спечели тази война. Украинците се опитаха храбро и биха могли, с по-решителна подкрепа от Запада, да спрат настъплението на Путин срещу западната демокрация. Страната е платила с неизмерими страдания за немощта на Европа. Време е да се сложи край на това кръвопролитие.

Нито една от мерките, които съм предложил в многобройните си статии с призиви, не е била приложена. Нито една. Днес нямам нужда да съставям списък. Остава само едно нещо, което Европа трябва да направи, за да даде на Украйна шанс да спечели тази война, която се води в името на всяка демокрация по света: да размрази руските суверенни фондове, съхранявани в Белгия, и да намери практически начини за използване на тези средства за въоръжаване и подкрепа на Украйна.

Ако това не се направи, предстоящото поражение на Украйна – и неизбежното преминаване на войната на Путин към следващия ѝ етап – ще остави Европа политически без значение и безсилна да оформя бъдещето, пише Гари Каспаров за The Telegraph.

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