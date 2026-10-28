"Tук направих първите си стъпки": Още една легенда на българския футбол с послание за "Армията"

Остават броени дни до официалното завръщане на ЦСКА на стадион "Българска Армия". За първи път в новия си дом "червените" ще посрещнат отбора на Славия в мач от Първа лига. Двубоят е насрочен за 31 октомври, събота, от 19:30 часа. Вълнението сред феновете е огромно, а някои легенди на клуба също нямат търпение за това знаково събитие. Емблемата на българския футбол Стилиян Петров не скри еуфорията си, като си си припомни първите стъпки в големия футбол и специалното място, което домът на "армейците" заема в живота му.

Мартин Петров трогна феновете на ЦСКА

Малко след това друга българска легенда последва примера му. Става въпрос за Мартин Петров, който използва социалните си мрежи, за да отправи емоционално послание по повод завръщането на ЦСКА на "Армията". Бившият нападател също направи първите си стъпки с "червения" екип, преди да потегли към Швейцария. След знакова кариера, минала през Манчестър Сити, Атлетико Мадрид, Волфсбург, Сервет и Еспаньол, Мартин Петров се завърна в Борисовата градина, където взе решение да се оттегли от футбола.

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"Tук направих първите си стъпки в професионалния футбол. Тук оставих част от сърцето си... И днес, когато ЦСКА има нов дом, душата ми винаги ще се връща там, откъдето започна всичко. Защото има места, които никога не напускаш истински. Те остават завинаги в теб. САМО ЦСКА", написа Мартин Петров в профила си в Инстаграм. Бившият нападател има 48 мача с "червения" екип, в който е записал седем попадения.

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