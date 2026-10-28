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Реал Мадрид, Барселона и Атлетико обявиха траур, а федерацията отмени всички мачове от "Купата на краля"

28 октомври 2026, 14:52 часа 946 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Реал Мадрид, Барселона и Атлетико обявиха траур, а федерацията отмени всички мачове от "Купата на краля"

Кралската испанска футболна федерация отмени всички мачове от първия кръг на Купата на краля, насрочени за сряда, 28 октомври, след тежкия железопътен сблъсък между два влака в провинцията Толедо, при който загинаха и бяха ранени десетки хора. Испанските клубове реагираха с вълна от съболезнования и послания на солидарност. Това ще засегне срещите между Навалкарнеро и Реал Бетис, Саламанка срещу Селта Виго и Тавернес срещу Валенсия, както и редица други.

Отмениха всички мачове от "Купата на краля" на 28 октомври

Към момента федерацията все още не е взела решение относно мачовете в четвъртък, 29 октомври. Все още не е ясно дали те ще се състоят, както и кога ще бъдат насрочени новите дати за отложените срещи. Испанските футболни клубове веднага усетиха тежестта на трагедията. Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид изразиха дълбоката си скръб по повод инцидента, като поднесоха съболезнования на семействата на жертвите и изразиха солидарност с ранените.

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Купа на краля

Подробности за трагичния инцидент

Инцидентът стана в сряда сутринта около 8:50 местно време, между районите Лос Йебенес и Урда в провинция Толедо. Според първоначалната информация, влак, принадлежащ на държавната компания "Renfe", се сблъска с спрял влак, принадлежащ на компанията "Iryo". Силата на сблъсъка извади вагоните от релсите и много от тях се претърколиха върху насипа до железопътната линия. Високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия бяха спрени, докато спасителните екипи и линейките се втурнаха към мястото на инцидента. Според първите сведения има десетки загинали и ранени, като се предупреждава, че броят на жертвите може да се увеличи с продължаването на спасителните операции. Разследващите все още проучват обстоятелствата и никой не е потвърдил пряката причина за сблъсъка, нито кой носи отговорност за него.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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