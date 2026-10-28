Зеленски: Путин е с дълбоко съветско мислене - когато лъже, ние го усещаме по-добре от САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че той и държавният глава на САЩ Доналд Тръмп са на една и съща страница, що се отнася до прекратяването на войната, но че виждат различни начини за постигането на тази цел. В интервю за The Sun той изтъкна, че Украйна разбира Русия и диктатора Владимир Путин по-добре от Вашингтон. Зеленски заяви, че според него Путин е човек с "дълбоко съветско мислене" - както в своето възприемане на реалността, така и в своя манталитет. Той каза, че това е ясно за украинците, защото неговото поколение е родено в Съветския съюз.

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„Когато Путин лъже, ние го усещаме. Бяхме съседи с руснаците в продължение на толкова много години. Ето защо мисля, че разбираме руснаците по-добре от Съединените щати“, каза лидерът на Украйна.

Зеленски: Знаем кога руснаците се страхуват от Путин

Той заяви, че САЩ, предвид въпросите на глобалната сигурност, могат да обсъждат различни въпроси с Русия, но Украйна разбира манталитета както на Путин, така и на руския народ, включително войниците и цивилните. Зеленски каза, че може да прецени кога те са готови да предприемат нещо и кога се страхуват от Путин, знаейки, че могат да се озоват в затвора. Ако не отидат да убиват украинци, смята той, Владимир Путин ще ги накаже по свой собствен начин.

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„Така че по някои въпроси президентът Тръмп ни е подкрепил, а по други имаме различни виждания“, обобщи Зеленски.

Истината е оръжието на Украйна

Володимир Зеленски заяви, че казването на истината е едно от оръжията на Украйна, наред с откровеността и яснотата, както и с това да не се играят игри с партньорите. Той отбеляза, че Киев е под силен натиск и че затова трябва да говори по-силно, което определи като част от отбранителната стратегия на страната.

Снимка: president.gov.ua

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„Ако усещам, че има опасни заплахи за Украйна, трябва да защитя страната си. И правя всичко, което мога, както нашите войници на бойното поле и хората, които работят за Украйна. А аз, като президент, трябва да използвам всички форми на дипломацията“, сподели държавният глава на нападнатата от Русия страна.

"Украйна е по-технологично напреднала": ударът по руските центрове за данни

Зеленски заяви, че дълго време много хора не са забелязали, че Руската федерация атакува информационната инфраструктура и киберпространството на Украйна. След това Украйна намери начин да отслаби руската стратегия, като отвърна на атаките срещу центровете за данни.

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„Тук се различаваме. Украйна е по-технологично напреднала. Руснаците атакуваха нашите центрове за данни толкова много пъти, но ние все пак имахме мобилна връзка и интернет, защото разполагаме с децентрализирана и развита цифрова инфраструктура. Нашите ответни удари са по-болезнени за Русия, защото там всичко е по-централизирано“, каза той.

Many people didn't see that Russia was attacking our data and cyberspace over a long period of time. Then we found a way to weaken Russia's strategy, to respond to their attacks on data. We are different here. Ukraine is more technologically advanced. The Russians attacked our data centers so many times, and still we had cell service and an Internet connection. Because we are digitally decentralized and advanced. Our responses are more painful for Russia because they are more centralized. They have a different strategy. Because they have a lot of air defense assets, they are simply defending what they have. We don’t have too much air defense – we have a shortage. That is why we decentralized everything, not only data. But we always try to respond and do so only after Russian attacks against us. From an interview with The Sun. (3/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 28, 2026

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Той посочи, че Русия има различна стратегия, с много средства за противовъздушна отбрана, които просто защитават това, което страната притежава. Украйна има недостиг на средства за противовъздушна отбрана, поради което е децентрализирала всичко, не само данните. Украйна винаги се опитва да отвърне, каза той, и го прави едва след руски атаки срещу нея.

Интервюто на Зеленски е вследствие на по-ранни изявления, в които той заяви, че украинските удари по центровете за данни на „Яндекс“ са намалили активността на интернет ботовете и че Русия открито нанася удари по комуникационната инфраструктура, което според него има за цел да прекъсне достъпа на Украйна до интернет. Той също така разкритикува споразуменията между Тръмп и Путин относно продажбите на руски дизел за световните пазари и заяви, че Доналд Тръмп би могъл лесно да привлече руския диктатор към преговорната маса.

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