03 септември 2025, 11:38 часа 502 прочитания 0 коментара
“Левъ с Русия“ и “Оставка“: Лозунги и протест пред НС (СНИМКИ)

Граждани протестират пред сградата на Народното събрние (НС) в София. Протестът е под надслов „Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент". Той е организиран от Гражданска инициатива “Будители“, но на него присъстват симпатизанти на партиите “Величие“ и ВМРО. "Днес е първият работен ден на 51-вото НС, но всички знаем, че то е нелегитимно, защото е избрано с фалшификации и подмяна на вота на българските граждани", заяви пред БТА Симеон Славчев - председателят на партия ,,Морал, инициативност, родолюбие" (МИР) и представител на сдружение Гражданска инициатива "Будители".

Снимка БГНЕС

Управляващите не решават нито един проблем на гражданите, а сглобката от несъвместими партии води държавата към катастрофа, посочи Славчев като главен проблем.

Заплашват, че ще станат по-радикални

Протестиращите днес няма да блокират пътища, акцията е символична, но действията ни ще стават по-радикални, каза Славчев.

Снимка БГНЕС

Нашите действия ще продължат, няма да е само днес. Идеята е занапред да блокираме ключови кръстовища и пътни артерии в страната, допълни той.

Няма официален организатор, българските граждани се самоорганизираха и направиха този протест, каза още Славчев.

Той коментира посещението на председателя на Европейската комисия в България Урсула фон дер Лайен в България и го определи като "държавна измяна".

Правителството на “бълхарина Желязков“ било нелегитимно

На протеста пред парламента гражданите държат плакати на българското знаме, с надпис ,,Не на НАТО".

Протестиращите скандират "оставка", развяват български знамена, както и знамена с надписи: ВМРО и "Хора от народа".

Снимка БГНЕС

Някои от тях носят сигнални жилетки, на които пише "Непримиримите".

Има транспаранти с надписи: "Пряка демокрация с референдуми", "Левъ С Русия"!

Пред БНР един от организаторите на проявата - Петър Недевски от Гражданска инициатива "Будители" обясни повода за протеста:

"Поводът е, че след незаслужен летен отпуск, и с 11-процентно увеличение работа стартира 51-вия нелегитимно избран парламент, съответно, който е гласувал и нелегитимния Министерски съвет, оглавяван от "бълхарина" Желязков".

Снимка БГНЕС

Протестиращите се опитват да влязат в сградата на парламента, където се провежда първото заседание от есенната сесия, но полицията не ги допуска.

Спасиана Кирилова
