"Негова работа": Борисов за Пеевски и подкрепата му за правителството (ВИДЕО)

Негова работа. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента в отговор на въпрос дали санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" ще продължи да подкрепя правителството. Той отбеляза още, че то никога не е било стабилно, а в момента дружно вече всички го клатят. "Висша форма на политическа отговорност е в момента държанието на политическите лидери. Това правителство изгодно ли е за тях - не е изгодно. Нашите структури буксуват, защото носим цялата отговронст, но съм поел и съм дал дума на колегите от ИТН и БСП, че ще вървим до край", каза още Борисов.

По думите му, когато искаш да сваляш едно правителство - трябва да си наясно какво идва след това, дали идваш ти.

"Те няма да дойдат", каза той за опозицията. Борисов се постави на мястото на ПП-ДБ и каза, че в тази ситуация би предложил на ГЕРБ, ИТН и БСП преформатиране на кабинета, а по думите му те се "целуват с "Възраждане".

Президентска партия и вотът на недоверие

Лидерът на ГЕРБ коментира и евентуален политически проект на Румен Радев. "Бих се радвал да има, защото вижте колко е хубаво като има партии да внасят вотове, да напрягат правителството, да работият по-добре. Карат се за бащинството на вота, сега не можем да разберем кой точно го внася", каза Борисов.

Той разкритикува и ПП-ДБ в съучастието им във вота на недоверие, като отбеляза, че от една страна говорят за еврозоната, но всичко го събарят, за да се сдружат с "Възраждане", ВИличие, МЕЧ, "Щастие", "Възход", Падение". ОЩЕ: Ивайло Мирчев обяви кой ще подкрепи вота на недоверие на ПП-ДБ срещу кабинета "Желязков"

Оръжейните заводи в България и помощта за Украйна

Борисов коментира и оръжията, които България е давала на Украйна, като уточни, че това е ставало през фирми. "Ние старо въоръжение, което не използваме за близо 300 млн. евро продадохме. Оръжейните компании в света произвеждат оръжия. То носи смърт. Всички сме за мир, но "Калашниците", които произвеждаме, те да не би да са за заря или снарядите, които сме произвеждали десетилетия, са бил иза друго нещо. Нека не се правят по-светли от папата", добави Борисов и отбеляза, че Европа, САЩ и Китай се превъоръжават.

Има ли договорка с Паскал?

Борисов бе попитан и дали се е договорил с Паскал, за да се върне в България, каквито обвинения се чуха.

"Никога не съм го виждал и чувал, а когато сме управлявали, той се криеше в Гърция. Как по-ясно да ви го кажа. Какво ще се договарям аз с Паскал, нито ми е на ранга. Борбата с контрабнадата с цигари във всички управления на ГЕРБ е била свеждана под 2 %", подчерта Борисов. ОЩЕ: Фон дер Лайен отчете уникалност на военната ни индустрия, каквато няма в ЕС. Борисов се закани да пази правителството (ВИДЕО)