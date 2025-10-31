"Майка ми се притеснява": Ивелин Михайлов твърди, че е заплашван в мола

"Два дни преди изявлението на Радостин Василев - в мол "Сити център" с мен се свързаха хора, които ми казаха: или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести. Те ми казаха: някой ще повдигне обвинения срещу вас. Хората от българските служби, които са под управлението", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов пред медиите в парламента във връзка с вчерашното изявление на лидера на МЕЧ, който представи сигнал, че депутатката Мария Илиева не е подписала декларацията си преди изборите, което може да доведе до разпад на групата, конституционна криза.

Той заяви, че е по-важна волята на депутатката Мария Илиева, но и не каза, че подписът й е подправен.

"Никой няма да подаде оставка. След като подаде оставка - цялото правителство и незаконно избраното Народното събрание, ще подаде Мария Илиева заедно с тях", посочи още Михайлов.

Той говори за ужасяваща атака срещу най-малката партия в парламента, от която не зависи нищо.

Историята на "Величие" в 51 -ото Народно събрание

Помним, че през март Конституционният съд се пренареди парламентарно представените сили, като вкара "Величие" в парламента след като обяви за незаконен избора на 16 депутати. След влизането на "Величие" те събираха доста крехко мнозинство от 121 депутати, но рязко АПС решиха да оттеглят подкрепата си. Последваха пет вота на недоверие. С изключение на един - всички бяха внесени от прокремълските партии в парламента. Те обаче не минаха, тъй като подкрепа за кабинета даде "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски. През октомври Борисов и Пеевски се разбраха за подкрепата на правителството.

Измамените и "Величие"

Ивелин Михайлов отговори и частта от брифинга Радостин Василев за измамени от фирма около Ивелин Михайлов и от сина на депутатката Красимира Катинчарова, като единият е с епилепсия, а другата жертва е искала да се самоубие, заради дълговете си.

Той обеща, че всяка седмица ще докара в парламента хора, които искат да се самоубиват, защото иначе парламентът е бил обърнат на лични казуси.

"В един момент вие правите така, че един човек, който има семейство, аз също имам жена, деца, майка, която всеки ден трябва да се притеснява за глупостите и вие разпространявате, в един момент вие искате един човек да го правите на мармалад", каза още Михайлов.