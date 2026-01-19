МЕЧ приема Радев като възможен съюзник

Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен! Това написа в своето приветствие към решението на президента Румен Радев да се откаже от поста и да слезе на политическия терен лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения!", написа още в профила си във Фейсбук Василев.

"За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции", допълни той.

По думите на Василев МЕЧ възприема партия на Румен Радев като "възможен съюзник".

"Няма време за губене, време е за мъже!", завършва приветствието си Василев.

Решението на Радев

Президентът Румен Радев официално обяви, че ще подаде оставка, което е безпрецедентен случай в новата история на България.

Държавният глава трябва да подаде оставка пред Конституционния съд, който установява действителността и доброволността на акта.

След това вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на президента.

"Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас. Вашето доверие ме задължава да защитя институциите", обяви Радев.

Той даде ясен знак, че ще участва на следващите парламентарни избори срещу "порочния управленски модел, който функционира по механизмите на олигархията".