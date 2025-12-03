"МЕЧ стреля навсякъде. Силата е на улицата - със сопата или с мегафона": Радостин Василев със закана

"Няма по-голяма цел за МЕЧ от отстраняването на Борисов и Пеевски. За такова мнозинство се бори МЕЧ, но такова мнозинство в този парламент няма." Това декларира пред БНР лидерът на партията Радостин Василев. Той акцентира върху "дълготрайно управление без Пеевски и Борисов и техните проксита" и посочи, че "как ще се формира, е въпрос на бъдещо несигурно събитие".

МЕЧ показва истинска антисистемност и "стреля навсякъде", заяви Василев. По думите му, те са "готови винаги да се включат срещу мафиотското управление", но трябва да се помисли хубаво дали вотът на недоверие, който ПП-ДБ ще внесат, да е срещу цялостната политика на кабинета, защото това би блокирало възможността в следващите 6 месеца да се иска нов.

Следват интересни събития. България трябва да изживее своя катарзис, коментира Радостин Василев, който не изключва "кръвопролития". Според него "силата е на улицата, понякога със сопата в ръката, понякога с мегафона", а "в момента това, което се случва на улицата, е справедливият гняв на българите".

"Не можем да отречем всяка форма на протест, която показва недъзите на едно управление", изтъкна лидерът на МЕЧ и изрази мнение, че протестиращите не искат оттегляне на бюджета и оставката на Даниел Митов, а "махането на Пеевски и Борисов завинаги от управлението и властта".

МЕЧ не се притеснява от политически субекти, които да оросят политическата сцена. Нужни са, подчерта лидерът на партията, но допълни, че президентът Радев "трябва да се отърси от огромния корупционен багаж, който носи със себе си", като отправи и съвет "да си прави екипа много умно, за да не започне да работи с ГЕРБ и Новото начало".

В момента орязват капиталовите разходи в бюджета. Най-вероятно се отказаха да откраднат тотото. Ще направят козметични промени, свързани с данъците в бюджета, отбеляза още Радостин Василев.

