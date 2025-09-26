Войната в Украйна:

"Мерките са адекватни, но не са бързи": Министърът на екологията помоли Плевен за търпение

26 септември 2025, 11:34 часа 283 прочитания 0 коментара
Мерките за справяне с безводието са достатъчно адекватни. Съгласен съм, че тези мерки не са бързи, гражданите трябва да имат търпение. Проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов, който участва в днешното заседание на Областния кризисен щаб за безводието в Плевен, предаде БТА. Припомняме, че преди ден лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски призоваха премиера и министрите, отговорни за безводието, да отидат на място в Плевен. Междувременно днес стана ясно, че вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров ще бъде в Брезник, където също има проблеми с водите. 

Призив за търпение

Манол Генов призова за търпение всички граждани на Плевен, които са в изключително неприятно положение по отношение на водоснабдяването. Министърът обаче предупреди, че в последните четири години имаше суша и очакванията са и следващата година да бъде такава.

Съчувства на плевенчани, но предупреди за експертите

Министърът заяви, че драмата в Плевен е изключително голяма и че  съчувства на всички плевенчани.

"Когато има проблем, излизат най-различни експерти и започват да дават различни съвети. Трудно е в един такъв момент управляващият и решаващият да вземе най-точното решение. Ето, повдигна се въпросът за язовир "Черни Осъм" и веднага от другата страна скочиха други да не се прави, каза още министърът.

По думите му плевенското водоснабдяване е построено така в годините, че то е зависимо и многофункционално. ОЩЕ: "Най-изгодно е за ГЕРБ да има избори": Борисов с остра критика към Желязков и министрите за безводието (ВИДЕО)

Деница Китанова
