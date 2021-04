Министерството на туризма де факто потвърди: Галъп получили поръчка без конкурс преди изборите

На практика обществената поръчка за 117 000 лв. е написана точно за тази соц. агенция, която единствена покрива изискванията (това признава самият възложител в мотивите за процедурата). Журналистът Мартин Георгиев изложи съмнения , че властта на практика си е напазарувала социология преди изборите.Той разкри още, че отделно МОН купува проучване на "Алфа Рисърч" за настроенията към ел. образованието, което ще струва 37 000 лв. Получава се, че държавни институции плащат щедро за социология само седмица преди изборите. Същите агенции правят екзит половете и актуалните допитвания, които дават преднина на партиите от статуквото, написа журналистът. Поради тази причина от Actualno.com отправихме въпроси към ведомството.Вярно ли е, че не е имало конкурс за проучването?Нормално ли е държавни институции да плащат щедро за социология само седмица преди изборите? Бихте ли ни предоставили повече данни за самото проучване?Уважаеми господин Беленски, Във връзка с постъпилото запитване, можем да Ви предоставим следната информация:Министерството на туризма е сключило договор с предмет: „Извършване на широкомащабно международно проучване на шест перспективни туристически пазари за България с предмет: „Промените в моделите на туристически пътувания на ключови европейски пазари за българския туризъм след пандемичните ограничения, свързани с Ковид-19“ на основание проведена процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки. Информацията е общественодостъпна на профила на МТ в АОП, както следва: https://app.eop.bg/today/107848 Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП процедура на договаряне без предварително обявление може да бъде проведена от публичен възложител, в случай че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, вкл. на права на интелектуална собственост. Gallup International Association е водеща организация за маркетингови изследвания и проучвания на общественото мнение с 72 членуващи агенции и покритие на 89 % от световния пазар. Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще бъдат предоставени посредством авторската методология на Gallup International Association под международната марка Voice of the People. Дружеството притежава изключителните права върху индивидуална словна марка Voice of the People съгласно регистрационен номер 726388 на Федералния институт за интелектуална собственост, Берн, ШВЕЙЦАРИЯ.