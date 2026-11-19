Бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов, както и бившите вътрешни министри Емил Дечев и Веселин Вучков ще бъдат част от новия състав на ВСС (Висшия съдебен съвет). Това споделиха източници на Actualno.com. Интересен факт – Янкулов е бил зам.-вътрешен министър в редовно правителство от август до ноември 2014 година, веднага след като правителството на Пламен Орешарски беше свалено след над година протести, докато Дечев беше зам.-правосъден министър в периода 2021-2024 година, когато имаше редица служебни правителства, но управляваше и редовното на Кирил Петков. Припомняме, че би трябвало утре, 20 ноември, парламентът да гласува новия състав на политическата квота на ВСС.

За Янкулов и Дечев има отдавна спекулации, но името на Веселин Вучков е новина. Той беше вътрешен министър по времето от ноември 2014 година до март 2015 година във второто правителство на Бойко Борисов. Подаде оставка заради несъгласие с процедурите за смяна на ръководствата на ДАНС и МВР, в по-широк аспект обаче защото така и не беше подкрепен истински да направи реформа в МВР, с която да се отстранят „чантаджиите“, а полицаите, работещи най-тежката работа, да се увеличат и да бъдат парично и технологично подкрепени. Иначе конкретно посочената причина за оставката на Вучков беше назначението на Светлозар Лазаров за главен секретар на МВР, ПРИПОМНЕТЕ СИ: