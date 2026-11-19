Атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море са тежко изпитание за международната дипломация и за България. Това заяви премиерът Румен Радев на конференция „Черно море 2026: по-Близкият изток“. Той посочи какви действия са предприети още при първия инцидент. „Как да спрем ударите по търговски кораби в Черно море? Мога да ви кажа, че ние положихме максимални и дипломатически, и продължаваме да полагаме максимални военни усилия. Още с първия потопен кораб в рамките на часове имах разговори с президента на Европейския съюз“, изтъкна държавният глава.

ОЩЕ: Маршрутът на дроновете, потопили кораба GAS HUSKY край Варна (ВИДЕО)

„И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как към момента по чисто военнотехнически причини“, заяви той. И отбеляза, че за страната ни атаките с дронове са изключително трудни за детекция, за установяване с техниката, с която разполагаме на брега. Радев припомни, че е имало епизодична помощ от партньорите, най-вече подкрепата с патрулна авиация, която да способства за детекцията. Той добави, че се работи със съюзниците за по-регулярно дежурство на патрулните самолети, които да следят за заплахи в акваторията на Черно море.

Радев спомена и предложението на България за Черно море да бъде зона на споделена сигурност, като се обединят всички шест крайбрежни държави и да постигнат мораториум върху атаките по цивилни кораби. Той акцентира, че ситуацията в Черно море повдига въпроса за хуманитарния проблем, тъй като през него минава над 40% от зърното в глобален мащаб, както и тонове петрол.