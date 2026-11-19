"Нашето предизборно обещание беше изборът на Висшия съдебен съвет (ВСС) да бъде извън статуквото, да не бъде избран със статуквото и ние ще удържим на това обещание". Това каза народният представител от "Демократична България" Катя Панева по време на брифинг в парламента. Тя отговори на журналистически въпрос дали от формацията водят разговори за подкрепа на своите кандидатури за ВСС, с кого и при какви обстоятелства.

Въпросът възникна след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов тази сутрин каза, че текат разговори и даже пазарлъци между "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Прогресивна България" за попълване на парламентарната квота във ВСС.

Според Борисов пазарлъкът бил кой ще надделее после за избора на главен прокурор.

Парламентът избира ВСС утре

Програмата на депутатите за утре предвижда първа точка избор на парламентарна квота на ВСС. Общо кандидатите за ВСС са 21, които се състезават за 11 места. За членове на съдийската колегия на ВСС са предложени 13 кандидати, а за прокурорската 8.

За избора им ще е необходимо мнозинство от 160 гласа, с които управляващите от "Прогресивна България" не разполагат, тъй като на изборите получиха мнозинство от 131 народни представители. ОЩЕ: Първо ВСС, а после главен прокурор: Борисов заговори за пазарлък между ПП, ДБ и ПБ (ВИДЕО)