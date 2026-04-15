"Моделът Борисов-Пеевски е по неволя, бе, госпожо": Предизборни откровения в големия дебат извън ефир (ВИДЕО)

"Ама то беше от неволя, бе, госпожо Цънцарова" - така бившият вицепремиер от ГЕРБ-СДС Томислав Дончев отговори на въпрос дали можем да видим отново формацията на Бойко Борисов и ДПС на Делян Пеевски рамо до рамо в управлението. Репликата бе част от големия предизборен дебат извън ефир, организиран от едноименната журналистическа платформа на бившата тв водеща и националната инициатива на младежки, студентски и граждански организации "ДАЙ ГЛАС".

"Ако господин Божанов се беше съгласил да формираме общо управление, нямаше да стигнем дотам", оправда се Дончев, което доведе до бурни реакции на присъстващите на големия предизборен дебат в залата. Зам.-председателят на ГЕРБ обясни още, че по темата за възможните мнозинства в момента не може да бъде даден от никого. "Ние в последните 4-5 години пробвахме всички възможни политически абсурди. Само да напомня, че последното правителство беше съставено от партии, които се бяха заклели сигурно поне по 15 пъти, че няма да работят заедно".

Той отрече да има "модел Борисов-Пеевски", но каза, че имало "модел Борисов" и "модел Радев-Василев-Петков" и отново обеща, че повече не било възможно да има управление на ГЕРБ и ДПС.

Кой с кого?

В дебата участие взеха още Деница Сачева и Делян Добрев (ГЕРБ-СДС); Константин Проданов и Иван Демерджиев ("Прогресивна България"); Божидар Божанов, ген. Атанас Атанасов и Асен Василев ("Продължаваме промяната - Демократична България") и Татяна Дончева, Иван Кръстев и Гергана Алексова (БСП-Обединена левица).

Според Демерджиев коалицията зад бившия президент Румен Радев в момента е "единствена реална алтернатива". По думите му и БСП, и ГЕРБ, и ДПС са формации, които бяха свалени от протестите, а ПП-ДБ се обявява за техен противник, но "се сглоби с тях за съдебна реформа, която не се постигна". За първи път се чу и по-категорична заявка от страна на новия партиен субект - "Прогресивна България" няма да прави коалиция с "Пеевски, Борисов и модела им", каза бившият служебен вътрешен министър.

"Ако се стигне до коалиране, то ще бъде изцяло на принципна основа. Сглобки или аритметични сборове няма да правим. Това е изключително тежък компромис, който се заплаща тежко", подчерта Демерджиев.

Съпредседателят на ПП-ДБ Божидар Божанов изтъкна, че модел "Борисов-Пеевски има" и това е причината ДБ да бъде извадена от преговорите за съставяне на правителство в началото на 2025 г. На това твърдение Дончев репликира и отхвърли това твърдение с довода, че истинската причина за разрива по време на преговорите е било искане от страна на "Демократична България" премиерът да не бъде от ГЕРБ. Той каза, че е било предложено за министър-председател да бъде посочен "възрастен интелектуалец".

И още от думите на Божанов - според един от лидерите на ПП-ДБ коалицията не може да влезе в управленска конфигурация с ГЕРБ, защото след протестите от края на 2025 г. това би било "изплюване в лицата на хората от площадите". Божанов не даде толкова категоричен отговор за възможността за коалиране с Румен Радев, което пък даде възможност на Дончев да се пошегува, че вратата помежду им била "доста открехната".

Татяна Дончева, която е водач на листата на БСП в Пловдив, каза, че обещанието на "Прогресивна България" да разгражда "модела Борисов-Пеевски" трябва да се гледа със съмнение.

"Когато някой иска да разгражда модела, а наредил отвън бентлита и поршета, а в листите си е сложил секретарки и пиарки на най-големите бизнесмени - имайте едно наум и не бързайте да лапате въдицата", каза дългогодишния кадър на БСП. Дончева не отговори на въпроса дали е възможно след изборите социалистите да влязат в коалиция "със секретарките", визирайки "Прогресивна България" на Румен Радев.