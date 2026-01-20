Спорт:

"Моят живот не е такъв": Иванчева обясни за "гнусни внушения" с Радев и Йотова

"Моят живот не е такъв": Иванчева обясни за "гнусни внушения" с Радев и Йотова

Бившият кмет на столичния район "Младост" Десислава Иванчева, която беше освободена 10 месеца предсрочно след помилване от вицепрезидента Илияна Йотова, заяви във Facebook, че няма никакви договорки нито с бъдещия партиен лидер Радев, нито със самата Йотова.

"Време е да се включа и да спра спекулациите на всякакви тролове, подлоги и хора от други политически партии, на които разбирам, че им се объркват сметките и ме нападат ожесточен за поста ми за Радев, но сте объркали мястото за изливане на гнева си. Спрете да ме съдите, че съм благодарила на Радев, Йотова и президентската институция. Когато прекарате дори един ден в затвора, без да сте виновни, тогава елате и хвърляйте камъни по мен", подчертава тя.

И заявява категорично: "нямам никакви договорки с Радев или Йотова. Никога не са искали нищо от мен. Нито съм се виждала, нито съм се чувала с тях. Благодарността ми не е плод на сделки, а на сините очи на сина ми, които виждам всяка сутрин, когото днес имам щастието да прегръщам – вместо да гледам решетките на затвора".

"Гнусни внушения"

"Майка ми ме е учила, че когато някой направи добро за теб, е редно да благодариш. Помилването можеше да стане по-рано, но можеше и изобщо да не се случи. За мен този жест е подарък – за мен, за детето ми и за майка ми. Благодарна съм и на гражданското общество. Без тази подкрепа е напълно възможно да не се беше стигнало дотук. Всички, които разпространяват гнусни внушения за „договорки“, очевидно живеят в свят на търговия и сделки. Моят живот не е такъв", пише още Иванчева в профила си в социалните мрежи.

